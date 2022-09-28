У Південній Кореї відкрився ресторан на висоті 555 метрів над землею

Незвичайний заклад розташований на верхньому, 123-му, поверсі Lotte World Tower у Сеулі на висоті 555 метрів над землею. Башта є найвищою будівлею в країні та п’ятою по висоті будівлею у світі. Такі дані наводить офіційний сайт споруди.

Шлях від входу до Lotte World Tower до самого ресторану займає близько години.

Спочатку потрібно купити вхідний квиток. Дорослий коштує 27 000 корейських, або приблизно 20 доларів США, дитячий — 24 000, тобто 18 доларів.

Після цього відвідувачам пропонують пройти до зали очікування — приміщення, залите блакитним світлом. Величезним екраном на стелі «пропливають» зображення гігантських китів.

У наступних кімнатах є можливість сфотографуватися, розглянути матеріали, з яких сконструйована вежа, потім знову поринути у «китову» тематику. Все це частина тимчасової експозиції, присвяченої творчості фотографа-натураліста Чан Нам Вона.

Нарешті, відчиняються двері ліфта, який зі швидкістю 10 метрів за секунду піднімає туристів до Сеульської небесної обсерваторії. Підйом займає лише хвилину.

Вийшовши з ліфта, відвідувачі опиняються у темній кімнаті, де відтворюється відео про історію Сеула та вежі Lotte World Tower.

Потім екран повільно піднімається, як завіса, відкриваючи захоплюючий 360-градусний вид на Сеул через панорамні вікна заввишки кілька поверхів.

На 118 поверсі знаходиться Sky Deck зі скляною підлогою. Через них видно місто із висоти 478 метрів.

На 119-му та 122-му поверхах розташовані невеликі кафе.

На 120 поверсі є тераса Sky Terrace, відкритий балкон з прекрасним видом на звивисту річку Хан.

Після відповідної кількості охів та ахань ви, нарешті, добираєтеся до залу очікування на 123 поверсі.

Сам ресторан займає 123 поверх. Він просторий та затишний, з м’якими стільцями та лампою на кожному столі. Вікна на всю стіну простягаються до стелі і заповнюють місце теплим світлом під час заходу сонця.

Страва з тушкованої яловичини коштує 28 доларів, 19 доларів попросять за спагетті з помідорами, 18 доларів за салат «Цезар». У меню також є піца, сендвічі, стейки та закуски.

Ресторан 123F Lounge – ідеальне місце для романтичної вечері або побачення. Зал можна орендувати для проведення спеціальних заходів, весільних прийомів та презентацій.