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У Китаї стався землетрус, понад 100 загиблих

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї стався землетрус, понад 100 загиблих

Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, на північному заході КНР стався землетрус, внаслідок якого загинули 118 людей.

Землетрус магнітудою 6.2 був зафіксований минулої ночі — о 23:59 за місцевим часом у Цзішишань-Баоань-Дунсян-Саларському автономному повіті Лінься-Хуейського автономного округу північно-західної китайської провінції Ганьсу.

За даними телеканалу, зараз відомо 105 загиблих у провінції Ганьсу і 13 – у провінції Цінхай.

У провінції Цинхай також із 20 жителями втрачено зв’язок, ще 182 особи отримали поранення.

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