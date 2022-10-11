Якщо іноземець планує перебувати в Італії довше 90 днів, йому потрібно отримати дозвіл на проживання в країні. Італія видає ВНЖ терміном до 5 років.

Щоб отримати ПМП, резиденти повинні прожити в Італії не менше ніж 5 років зі статусом ВНЖ. А італійське громадянство видають за 10 років життя в країні.

Хто і на яких умовах має право отримати ВНЖ в Італії та які переваги він дає іноземцям.

Умови видачі посвідки на проживання в Італії прописані в законі про імміграцію. Стати резидентом Італії з одного боку нескладно: збираєш документи та подаєшся на ВНЖ. З іншого боку, спочатку треба отримати національну візу D у консульстві Італії своєї країни, потім приїхати до Італії та подати документи на ВНЖ.

У деяких випадках перед отриманням візи D ще необхідно отримати дозвіл Nulla Osta. Дозвіл надають у місцеве відділення поліції – Квестуру. Nulla Osta дозволяє іноземцям жити і працювати в Італії більше 90 днів, поки вони чекають на схвалення ВНЖ.

Документи для отримання ВНЗ в Італії

Збір документів для італійського посвідки можна розділити на два етапи:

документи для здобуття національної візи D;

документи отримання ВНЖ.

Іноземці отримують візу D у консульстві Італії своєї країни. Список документів відрізняється і залежить від мети подорожі.

Пакет документів для отримання посвідки на проживання відрізняється лише типом візи D та документами, що підтверджують мету переїзду до Італії.

Документи для подання на ВНЖ в Італії

Заява на видачу посвідки на проживання;

оригінал та копія паспорта з в’їзною візою;

документи, що підтверджують основу видачі ВНЖ, наприклад віза D;

квитанція про сплату державного мита;

чотири фотографії;

Довідка про несудимість;

медична страховка;

документи, що підтверджують місце проживання – власне чи орендоване житло на

тривалий термін;

гербова марка.

Етапи здобуття ВНЖ в Італії

Термін отримання ВНЖ в Італії – від 3 місяців. Вартість оформлення картки починається від 40€ і залежить від типу ВНЖ.

1. Оформити національну візу D у консульстві Італії своєї країни.

2. Отримати пакет документів для оформлення посвідки на поштове відділення біля стійки Sportello Amico протягом 8 днів після в’їзду до Італії. Документи необхідно одержувати у відділенні району, де заявник планує проживати.

3. Заповнити форми та анкети, що були у пакеті документів. Всі бланки італійською.

4. Купити гербову марку – Marca da Bollo – і додати її до пакету документів. Вартість такої марки близько 15€.

5. Надати пакет документів до поштового відділення (знов біля стійки Sportello Amico). Їх перевірять працівники пошти. Якщо все заповнено коректно, то співробітники призначать дату зустрічі у місцевому відділенні поліції – Квестурі. На пошті також видадуть квитанцію, яка замінюватиме картку ВНЖ близько одного-двох місяців, доки поліція розглядає документи.

6. Прийти на зустріч у поліцію: здати біометрію, принести оригінали всіх документів та квитанцію із поштового відділення. Співробітники поліції можуть провести невелику співбесіду. Але найчастіше після перевірки документів вони призначають дату отримання карти ВНЖ.

7. Отримати карту ВНЖ у призначену поліцією дату.

Продовжити будь-який тип ВНЖ в Італії можна у тому випадку, якщо власник карти ВНЖ провів у країні не менше 183 днів на рік.

Переваги ВНЖ в Італії

“Запасний аеродром” у країні Євросоюзу. З ВНЖ можна швидко і будь-якої миті приїхати до Італії. Резиденти мають право жити, працювати і навчатися в країні.

Життя у розвиненій європейській державі. Італія — країна з високим рівнем життя: МВФ включив її до списку країн із розвиненою економікою. В Італії гарна архітектура, приємний клімат, доброзичливі жителі та смачна середземноморська їжа. Можна оселитися поряд із горами або на березі моря.

Перспектива отримати італійський паспорт. Через 10 років життя в країні можна подати документи на громадянство Італії та стати повноправним громадянином Євросоюзу.

Подорожі без віз Шенгеном. Карта резидента країни Шенгенської угоди дозволяє вільно переміщатися регіоном і залишатися в будь-якій іншій державі до 90 днів із 180.

Безкоштовна освіта та медицина. Усі резиденти Італії мають право навчати своїх дітей у державних садах та школах нарівні з громадянами.

Охорона здоров’я в Італії є змішаною державною і приватною системою — Servizio Sanitario Nazionale. Державна страховка покриває більшу частину лікування. Італія входить до топ-6 за тривалістю життя, а також має дуже низький рівень дитячої смертності.

Можливість зареєструвати бізнес. Більшість європейських країн не дають інвесторам можливості відкривати компанії. Програма ВНЖ в Італії пропонує дві опції з інвестиціями в бізнес: вкладення в стартап або місцеву компанію, що діє.

Оптимізація податків. Якщо інвестор стане податковим резидентом країни, він зможе претендувати на особливий податковий режим. По ньому резиденти сплачують 100 000 € за себе та 25 000 € за кожного члена сім’ї та звільняються від сплати податку на прибуток за межами Італії.

Податковий режим надається на 15 років і доступний новим заявникам або тим, хто не був податковим резидентом Італії за останні 10 років. Також вони мають отримати дозвіл у місцевій податковій.

ВНЖ в Італії для інвесторів

Італійський уряд запустив програму ВНЖ за інвестиції у 2018 році, так звану золоту візу. Щоб стати резидентами Італії, іноземці обирають один із чотирьох варіантів та інвестують:

в інноваційний стартап – від 250 000 €;

місцеву компанію – від 500 000 €;

соціально значущі проекти – від 1 000 000 €;

державні облігації – від 2 000 000 €.

Програма ВНЖ в Італії не така популярна, як програми інших країн Євросоюзу. Це підтверджує статистика: лише 50 інвесторів отримали італійський ВНП з 2018 до 2021 року. Для порівняння: португальський ВНЖ видали 4701 інвестору за аналогічний період.

Інвестори одержують карту ВНЖ на два роки. Потім карту можна продовжити три роки. Через п’ять років володіння ВНЖ інвестори мають право отримати ПМП в Італії, а ще через п’ять років — громадянство країни. Усі етапи обов’язкові.

Участь у програмі можуть іноземці віком від 18 років, які можуть:

довести легальність походження інвестицій;

забезпечити собі життя Італії;

надати довідку про відсутність судимості;

оформити медичну страховку.

Разом з інвестором отримати ВНЖ в Італії можуть його дружина або чоловік і діти віком до 18 років. Батьки та діти віком від 18 років можуть бути включені до заяви за умови, що розумово чи фізично неблагополучні.

ВНЖ в Італії з возз’єднання сім’ї

Ricongiungimento Familiare, або посвідка на проживання для возз’єднання з сім’єю, має право отримати близькі родичі громадянина або резидента Італії. Для цього заявникам потрібно підтвердити ступінь спорідненості до другого ступеня – це подружжя, діти та батьки.

Громадянин або резидент Італії, який запрошує родичів до країни, має:

Володіти власним житлом чи орендувати його. Підтвердити достатній рівень доходу на утримання сім’ї. Рівень доходу встановлюється урядом Італії та змінюється раз на два роки. Запросити родичів Nulla Osta у консульстві Італії чи відділенні поліції.

ВНЖ видається на строк до двох років і дозволяє працювати, вести бізнес та навчатися в Італії.

ВНЖ в Італії для фінансово незалежних осіб та за інвестиції в нерухомість

Residenza Elettiva, або ВНЖ за обраним місцем проживання, одержують фінансово незалежні особи. Вони повинні відповідати чотирьом основним умовам:

отримувати пасивний дохід у розмірі 31 000 € (доходи від найму не враховуються);

проживати у країні понад 183 дні;

сплачувати податки Італії з пасивного доходу;

купити чи орендувати житло у країні.

ВНЖ видається без права працювати, ведення бізнесу чи отримання соціальних пільг. Також воно не дає право отримати у майбутньому ПМП в Італії, але його можна регулярно продовжувати протягом 10 років до набуття громадянства.

ВНЖ в Італії для підприємців

Lavoro Autonomo, або ВНЖ для самозайнятих, одержують бізнесмени, які відкривають у країні компанію або є співзасновниками італійської фірми.

Умови отримання:

надати бізнес-план;

отримати ліцензію на ведення бізнесу та юридичну адресу для компанії;

підтвердити наявність капіталу на рахунку – від 500 000 €;

створити мінімум три робочі місця;

купити чи орендувати житло.

Підприємці спочатку одержують дозвіл Nulla Osta, який підтверджує, що їм дозволено займатися бізнесом на території Італії. Потім оформляють національну візу D та подають документи на ВНЖ. Карту видають на два роки з можливістю продовження.

ВНЖ в Італії для кваліфікованих спеціалістів

1. «Блакитна карта» Євросоюзу – особливий тип ВНЖ, на який можуть претендувати лише висококваліфіковані спеціалісти. Це співробітники та керівники італійських компаній, а також члени їхніх сімей.

Умови отримання:

працювати в італійській компанії з трудового договору;

отримати зарплату не менше ніж 32 000 € на рік до сплати податків.

2. Lavoro Casi Particolari Previsti, або ВНЖ для спеціальних категорій фахівців, наприклад керівників та співробітників компаній, викладачів та професорів університетів, науковців, перекладачів, журналістів, медсестер, спортсменів, моряків, артистів.

ВНЖ видають терміном дії трудового договору — зазвичай на 1—3 року із можливістю продовження.

ВНЖ в Італії для працевлаштування у місцеву компанію

Lavoro Subordinato, або ВНЖ для найму, може отримати будь-який іноземний співробітник, який уклав трудовий контракт з роботодавцем в Італії.

Головна відмінність від ВНЖ для кваліфікованих фахівців полягає в тому, що претенденту спочатку потрібно отримати місце за квотою. А роботодавець має оформити майбутньому співробітнику дозвіл на працевлаштування – Nulla Osta.

Квоти встановлює Міністерство праці та економіки Італії. Декрет про робочі квоти публікується щорічно у січні. У ньому прописано максимальну кількість громадян, які можуть приїхати для сезонної роботи або найму в країну.

ВНЖ для сезонних робіт видається на строк до 9 місяців. ВНЖ для роботи за наймом — на термін від 1 до 2 років з можливістю продовження.

Attesa Occupazione — тимчасовий дозвіл на проживання для іноземців, які втратили роботу в Італії. ВНЖ видають на час пошуку нової роботи. Щоб його отримати, потрібно зареєструватись у Центрі зайнятості муніципалітету. Такий тип ВНЖ видається на один рік і не продовжується.

ВНЖ в Італії для навчання

Studio. Іноземні студенти мають право отримати ВНЖ для навчання в школі, коледжі, університеті або на курсах італійської мови за умови, що навчання триває більше трьох місяців. Причому учні віком до 18 років отримують такий ВНЖ, якщо беруть участь у програмах обміну.

Карта ВНЖ видається на рік та продовжується до кінця навчання. Вона також дає можливість працювати в Італії, але не більше ніж 20 годин на тиждень. Студентський ВНП може бути змінений на робітника після випуску учня.

Цей тип ВНЖ вважається одним із найпростіших для отримання. Італія залучає іноземних студентів: для них навчання у державних вишах безкоштовне.

ВНЖ в Італії для лікування

Cure Mediche, або ВНЖ для пацієнтів, які проходять тривалий курс лікування у державній чи приватній клініці Італії. ВНЖ видається термін лікування.

Щоб отримати посвідку на проживання, потрібно надати:

довідку про захворювання;

контракт на лікування у лікарні;

витяг з банківського рахунку.

Також пацієнту необхідно внести заставу за лікування у розмірі 30% повної вартості.

ВНЖ в Італії для релігійних діячів та біженців

Motivi Religiosi — дозвіл на проживання для іноземців, які проповідують у релігійних установах Італії або приїхали для місіонерства.

Asilo Politico – ВНЖ для іноземців, яких переслідують за політичні погляди.

Motivi Umanitari — дозвіл на проживання, який видається з гуманітарних причин. Наприклад, біженцям чи жертвам насильства.

Альтернатива для інвесторів: програми ВНЖ у країнах Євросоюзу

Інвестиційні програми посвідки на проживання діють у багатьох країнах Євросоюзу. Наводимо для наочності основні умови найпопулярніших програм у таблиці.

Порівняння європейських програм ВНП за інвестиції

Програма Мінімальні інвестиції Термін отримання Вимога до проживання у країні ВНЖ на Мальті Від 30 000 € + 8750 € на рік на підтримку статусу 3-4 місяці Не можна проводити в іншій країні понад 183 дні на рік ПМЖ на Мальті Від 150 000 € 6-8 місяців Ні ВНЖ у Португалії Від 250 000 € 2-6 місяців 7 днів на рік ВНЖ у Греції Від 250 000 € Від 6 місяців Ні ПМЖ на Кіпрі Від 300 000 € Від 3 місяців 2 рази на рік прилітати на острів ВНЖ в Іспанії Від 500 000 € 2-3 місяці Ні ВНЖ в Австрії Залежить від складу сім’ї Від 3 місяців 183 дні на рік

ПМЖ в Італії

Отримати ПМП можна лише одним способом – після 5 років проживання в Італії на законних підставах із ВНЖ. Заявники також виконують низку обов’язкових умов:

доводять наявність доходу, достатнього для утримання себе та своєї сім’ї;

підтверджують, що володіють житлом в Італії чи орендують його;

складають іспит на знання італійської мови на рівень А2.

Документи для подання заяви на ПМП в Італії

Оригінал та копія всіх сторінок паспорта;

копія чинного ВНП;

податкова декларація;

Довідка про відсутність судимості;

договір оренди чи володіння житлом;

свідоцтво про придатність житла за санітарно-гігієнічними нормами;

довідка про склад сім’ї;

копії платіжних відомостей за поточний рік;

довідка про італійську прописку протягом п’яти років;

сертифікат про складання іспиту з італійської мови;

копії платіжних відомостей за цей рік.

ПМП в Італії видається безстроково, а карту потрібно міняти кожні 5 років. Імміграційна служба може анулювати ПМП, якщо резидент був відсутній на території Євросоюзу протягом 12 місяців поспіль або не приїжджав до Італії останніх 6 років.

Громадянство Італії

Отримати італійське громадянство можна за натуралізації, правом народження, через шлюб, родовід або службу на уряд. Законодавство Італії дозволяє друге громадянство, тому заявнику не потрібно буде відмовлятися від громадянства рідної країни.

Паспорт Італії — один із найсильніших за мобільністю. Він дає можливість подорожувати без віз до 189 країн світу, а також жити та працювати у будь-якій державі Євросоюзу.

Громадянство з права народження. Дитина громадян Італії автоматично отримує громадянство, навіть якщо вона народилася в іншій країні. Отримати громадянство також можуть діти, народжені країни, якщо їхні батьки невідомі.

Якщо громадяни Італії усиновлюють дитину, то вона отримує громадянство з моменту усиновлення.

Громадянство з натуралізації одержують через 10 років постійного проживання в країні. Також іноземець має отримувати дохід та сплачувати з нього податки. Спочатку він отримує карту ВНЖ та переїжджає до Італії. Через п’ять років подає документи на ПМП, а ще за п’ять років — на італійське громадянство.

Громадянство через родовід можна отримати, якщо хтось із батьків, бабусь чи дідусів був громадянином Італії. Процес отримання паспорта відбувається як за натуралізації, лише швидше — подати заявку на громадянство можна через три роки проживання в країні.

Громадянство через шлюб видають іноземцям, які реєструють відносини із громадянами Італії. Отримати громадянство можна через два чи три роки проживання зі статусом ВНП.

Після служби на італійський уряд протягом п’яти років навіть за межами Італії. Для таких претендентів немає обов’язкової умови проживання у країні.