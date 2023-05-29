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Стюардесу можуть засудити до страти в Саудівській Аравії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардесу можуть засудити до страти в Саудівській Аравії

Стюардесу литовської авіакомпанії Avion Express – італійку Іларію Розу можуть засудити до страти в Саудівській Аравії – її підозрюють у зберіганні наркотиків та вживанні алкоголю. Про це повідомляє видання Bild.

В даний час дівчина перебуває у в’язниці в Саудівській Аравії. Вона потрапила туди після того, як поліцейські нібито знайшли наркотичну речовину у її спідній білизні під час обшуку.

Іларія розповіла, що 4 травня обідала в саду вілли своїх туніських друзів у саудівському місті Джидда, чекаючи на зворотний рейс. Якоїсь миті десять поліцейських у цивільному оточили Розу та її друзів. За словами італійки, вона була єдиною, кого обшукували офіцери.

Стюардесу можуть засудити до страти в Саудівській Аравії

Стюардесу заарештували і через п’ять днів допитали, звинувативши у вживанні алкоголю та носінні маріухани. Іларія відкидає усі звинувачення. МЗС Італії веде переговори з владою Саудівської Аравії щодо звільнення стюардеси. Офіційних звинувачень досі не пред’явлено.

Як зазначає видання, у Саудівській Аравії діють закони ісламського шаріату: судді можуть ухвалити смертний вирок за злочини, пов’язані з наркотиками.

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