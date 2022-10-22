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В Італії дегустація знаменитої страви призвела до отруєння 70 туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії понад 70 туристів отруїлися лазаньєю у ресторані

Як повідомляє видання il Messaggero, понад 70 туристів із Іспанії отруїлися лазаньєю на півночі Італії.

Туристи мешкали у готелі міста Варезі. В одному з місцевих ресторанів вони мали обід, де подавали традиційні страви італійської кухні, у тому числі лазанью.

Перші симптоми отруєння виявилися у 75 осіб надвечір, а до ранку співробітникам готелю довелося викликати швидку допомогу. Шістьом гостям знадобилася госпіталізація.

Вік туристів з Іспанії у цій групі – від 64 до 84 років. Вони вважають причиною отруєння лазанню. Раніше В аеропорту Стамбула сталося масове отруєння: госпіталізовано сотні людей

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