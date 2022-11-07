Всі розділи
ГоловнаІталіяБетонні огорожі захистять Сан-Марко у Венеції від повеней
ІталіяТуризм

Бетонні огорожі захистять Сан-Марко у Венеції від повеней

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Бетонні огорожі захистять Сан-Марко у Венеції від повеней

Нові бетонні бар’єри захистять базиліку Сан-Марко у Венеції від повеней, повідомляє Nova TV.

Туристи та жителі міста зможуть проходити через площу спеціальними доріжками, щоб не промокнути. Собор був серйозно затоплений у 2019 році. Рекорд найвищого припливу датується 1966 роком, коли рівень води досяг 194 см.

Повінь у Венеції спричинена низкою факторів, посилених зміною клімату, від підвищення рівня моря та надзвичайно високих припливів до просідання землі, що спричинило опускання рівня землі у місті.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму