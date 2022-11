Бетонні огорожі захистять Сан-Марко у Венеції від повеней

Нові бетонні бар’єри захистять базиліку Сан-Марко у Венеції від повеней, повідомляє Nova TV.

Туристи та жителі міста зможуть проходити через площу спеціальними доріжками, щоб не промокнути. Собор був серйозно затоплений у 2019 році. Рекорд найвищого припливу датується 1966 роком, коли рівень води досяг 194 см.

Повінь у Венеції спричинена низкою факторів, посилених зміною клімату, від підвищення рівня моря та надзвичайно високих припливів до просідання землі, що спричинило опускання рівня землі у місті.

The new norm .. floods in St Marks Sq. at high tide! And everybody expecting it! #venice #themilkofdreams #biennale pic.twitter.com/XBh9wYSjIo

— Jeanette Lowe (@Jeanette_Lowe) November 6, 2022