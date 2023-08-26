Всі розділи
ГоловнаІспаніяУ Туреччині зафіксовано падіння відвідуваності: туристи попрямували до іншої країни
ІспаніяТуреччинаТуризм

У Туреччині зафіксовано падіння відвідуваності: туристи попрямували до іншої країни

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині з жахом спостерігають падіння: туристи попрямували до іншої країни

Туреччина, яка в «постковідні» роки посіла перше місце за відвідуваністю туристами, недовго втрималася на вершині. Судячи з публікації в турецькій туристичній пресі, в країні з жахом спостерігають падіння відвідуваності, тоді як більшість туристів кинулися в країну-конкурента.

Йдеться про Іспанію — як заявили турки, заповнюваність готелів у країні перевищила «доковідні» рекорди, незважаючи на зростання цін. У той час як у Туреччині у високий сезон заповнюваність готелів не доходить до очікуваного рівня і нижче за рівень попереднього року.

Посилаючись на дані Індексу ситуації у готельному туризмі Іспанського національного інституту статистики (INE), турки цитують такі цифри: кількість ночівель у готелях Іспанії збільшилася на 11% порівняно з минулим роком, перевищивши показник 2019 року.

При цьому ціни в готелях зросли на 6,3%, порівняно з 2019 роком. Тільки в липні заповнюваність готелів склала 70%, тоді як ціни на готелі становили в середньому 129 євро за номер, в готелях 4-5* ціни були 135 та 299 євро відповідно.

При цьому в Туреччині заповнення готелів знизилося і в Стамбулі і на курортах, відзначають турки. За даними STR Global, заповнюваність готелів Стамбула у липні знизилася на 8,4%, до 73,3%. У 2019 році вона становила 81.7%, а торік дійшла до 80%. За середньої ціни номери в готелі вищі за іспанську — майже 163 євро, але зростання цін менше — на 2.7%.

Не краща ситуація і в Анталії. У цій курортній провінції у липні 2023 року заповнюваність готелів становила 70,5%, знизившись на 5,6% навіть минулого року. Ціна при цьому зросла майже на 13% та злетіла до 313 євро.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені назвали вітамін, який захищає від раку».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Анталії почалася екстремальна парова лазня: моря не видно через клуби пари

Туреччина
Екстремальна кліматична ситуація діє в туристичній провінції Анталія в...

У Туреччині з’явився рух, що закликає зробити пляжі доступними для всіх та звільнити їх від плати

Туреччина
На деяких турецьких курортах відбулися мирні протести, організовані місцевими...

В Анталії хочуть посилити контроль за здаванням житла в оренду

Готелі
У Туреччині влада курортної провінції Анталія має намір посилити...

Туристи намагалися вивезти їжу з готелю у Туреччині до Росії

Росія
Туристи вирішили скористатися перевагами, які надаються в курортному готелі,...

Пекло з Греції перемістилося до Туреччини: на курортах Анталії почалися пожежі, туристи почали побоюватися евакуацій

Туреччина
Увечері понеділка, тривожний сигнал пролунав для туристів, які відпочивають...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму