У Туреччині зафіксовано падіння відвідуваності: туристи попрямували до іншої країни

Туреччина, яка в «постковідні» роки посіла перше місце за відвідуваністю туристами, недовго втрималася на вершині. Судячи з публікації в турецькій туристичній пресі, в країні з жахом спостерігають падіння відвідуваності, тоді як більшість туристів кинулися в країну-конкурента.

Йдеться про Іспанію — як заявили турки, заповнюваність готелів у країні перевищила «доковідні» рекорди, незважаючи на зростання цін. У той час як у Туреччині у високий сезон заповнюваність готелів не доходить до очікуваного рівня і нижче за рівень попереднього року.

Посилаючись на дані Індексу ситуації у готельному туризмі Іспанського національного інституту статистики (INE), турки цитують такі цифри: кількість ночівель у готелях Іспанії збільшилася на 11% порівняно з минулим роком, перевищивши показник 2019 року.

При цьому ціни в готелях зросли на 6,3%, порівняно з 2019 роком. Тільки в липні заповнюваність готелів склала 70%, тоді як ціни на готелі становили в середньому 129 євро за номер, в готелях 4-5* ціни були 135 та 299 євро відповідно.

При цьому в Туреччині заповнення готелів знизилося і в Стамбулі і на курортах, відзначають турки. За даними STR Global, заповнюваність готелів Стамбула у липні знизилася на 8,4%, до 73,3%. У 2019 році вона становила 81.7%, а торік дійшла до 80%. За середньої ціни номери в готелі вищі за іспанську — майже 163 євро, але зростання цін менше — на 2.7%.

Не краща ситуація і в Анталії. У цій курортній провінції у липні 2023 року заповнюваність готелів становила 70,5%, знизившись на 5,6% навіть минулого року. Ціна при цьому зросла майже на 13% та злетіла до 313 євро.

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