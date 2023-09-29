Ще один курорт зненавидів туристів однієї національності: ми більше не хочемо туристів жебраків

«Дешеві, п’яні та буйні» туристи набридли ще одному популярному курорту країни, яка цього сезону відзначилася найбільш масовими антитуристичними акціями. Йдеться про Іспанію. У країні, як повідомляє місцева преса, вживаються превентивні заходи щодо «хлопчаків і дівич-вечорів», які є шаленою п’яною розвагою, яку практикують майже виключно британські туристи.

Так, Севілья днями також приєдналася до іспанських туристичних центрів, які хочуть запобігти «хлопчакам». Міська рада Севільї прийняла рішення про обмеження подібних заходів після того, як ці події довели до жару місцевих жителів. «П’яні шалені натовпи, роздягнені в кращому разі до білизни», які до того ж не приносять грошей, місцевих уже доконали — і влада опублікувала постанову про вжиті заходи.

Правила та обмеження, визначені указом, набудуть чинності наприкінці цього року. До речі, аналогічно борються із буйними британцями і в містах регіону Андалусія, таких як Кордова та Малага, а також на популярних курортних островах.

Нагадаємо, що влітку Іспанія відзначилася масовими антитуристичними маніфестаціями. Наприклад, на Канарських островах жителі вийшли на маніфістацію з гаслами «Канари більше не рай!», «Ми не хочемо більше жодних туристів!». Подробиці читайте тут.

Загалом можна сказати, що проблема «овертуризму», яка принишкла за часів ковіда, розгорілася з новою силою. Ворожість до туристів набирає обертів, у популярних туристичних місцях відновлюються демонстрації з гаслами «Досить, нам більше не потрібні туристи», «Туристи, забирайтеся додому!» – така ситуація у деяких місцях Італії та Іспанії. Подробиці читайте у цьому матеріалі.