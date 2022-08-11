До Шенгену вступає ще одна країна

У Шенгенську зону може повернутися ще одна країна, чи не країна, але однозначно «спірна точка» Європи — Гібралтар, за належність якого сперечаються «шенгенська» Іспанія та Великобританія, що вийшла з ЄС. При цьому повернення та приєднання Гібралтару до безмежної Шенгенської зони Європейського союзу до кінця цього року «може підвищити майбутні перспективи туризму». Про це заявив міністр туризму та бізнесу Гібралтару Віджай Дарьяньяні,

Він додав, що першим кроком, на який сподіваються всі місцеві жителі, стане новий договір, який би дозволив свободу пересування між Гібралтаром та ЄС. За його словами, переговори про цю угоду велися чотири роки — після того, як ще 2016 року, після першого британського референдуму про вихід з ЄС, територіях захотіла в ньому залишитися.

«Це означатиме, що 16 000 громадян Іспанії, які щодня перетинають кордон для роботи в готелях, ресторанах та інших підприємствах Гібралтару, матимуть право в’їжджати на територію без паспортного контролю», – заявив міністр, знову з акцентом на туризм. За його словами, у Гібралтарі «більше робочих місць, ніж людей».

Однак колишній глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лайя заявив, що тільки влада в Іспанії має право вирішувати, коли Гібралтар зможе приєднатися до Шенгену. Також, за його словами, відповідальність за прикордонний контроль знаходиться в руках іспанської влади.

Довідка: Гібралтар – спірна територія, заморське володіння Великобританії, яке заперечує Іспанія. Розташоване на краю Піренейського півострова і включає Гібралтарську скелю і піщану косу, що «приєднує» скелю до Іспанії. Територія контролює однойменну протоку — вихід із Середземного моря до Атлантики, тому вважається стратегічною точкою. Населення території — близько 30 тис. осіб, їх іспанців — лише 2.1%, переважно ж воно англомовне.