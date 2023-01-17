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Названо 35 країн, де за вейпінг туриста покарають аж до в’язниці

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Популярні електронні сигарети для туристів небезпечні не лише через легеневі захворювання, а й через ув’язнення: як мінімум у 35 країнах за вейпінг можна отримати серйозний штраф і навіть «загриміти» у в’язницю. Про це любителів «пару» попередив бенд Vape Blo Bar, перерахувавши країни, в яких відпочиваючим потрібно бути обережними — і найкраще відмовитись від улюбленої звички.

Найвідоміша та найпопулярніша у туристів країна, яка категорично заперечує проти електронних сигарет на своїй території – це Таїланд. Саме там турист ризикує 10 роками в’язниці за провезення електронної сигарети. Ще одна міра впливу – штраф 30 тис. бат (понад 33 тис. грн.). Ще одна країна з такими ж жорсткими заборонами – Катар. Тут вейпінг заборонено у 2014 році, за порушення заборони доведеться відсидіти три місяці або сплатити до 10 тис. ріалів (майже 96 тис. грн.). Заборонено вейпи також в Аргентині, Бразилії, Японії, Мексиці, Сінгапурі — в останній також заборонено ввозити вейпи — і навіть Північній Кореї.

У деяких країнах заборони вигадливіші. Туреччина, наприклад, не садитиме за ґрати любителів затягнутися електронною сигаретою на пляжі. Але при поломці приладу — на жаль, продаж електронних сигарет у країні під забороною. В Ірані, а також у Колумбії заборонено вдаватися до поганої звички в громадських місцях. В Австралії «драконівські» закони ухвалено щодо вейпів з нікотином. Для того щоб безпечно ним скористатися, турист… повинен мати рецепт лікаря. А якщо його немає – на жаль, доведеться сплатити штраф до 222 тис. австралійських доларів (у гривнях це сума більше 5.5 млн.) або сісти за ґрати на строк до двох років.

Є країни, які негативно ставляться не лише до «вейперів», а й до звичайних курців. Щоправда, вони досить екзотичні. У і без того жорстко відноситься до туристів Бутану і в Туркменії штраф можна отримати не тільки за вейп, але і за передачу тютюнових виробів у подарунок.

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