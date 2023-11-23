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Знайдено найтонший готель у світі: 5 поверхів та 7 номерів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Знайдено найтонший готель у світі: 5 поверхів та 7 номерів

Готелі можна групувати майже нескінченно, безліч параметрів: найбільші і найменші, найдорожчі, мережеві, печерні, і так далі. А зараз – про найтоншу у світі готельну будівлю. Воно розташоване в Індонезії.

Найтонший готель світу – це готель Pitu Rooms, розташований у місті Салатіга в провінції Центральна Ява в Індонезії (приблизно за 480 км на південний схід від столиці країни, Джакарти). Готель відкрився зовсім недавно — менше року тому, у грудні 2022 року.

Ширина будівлі готелю складає 2,8 метра. Арі Індра, архітектор та власник готелю, пояснює, що вони збудували будинок на ділянці землі, яку ніхто не хотів купувати через його незвичайні та незручні розміри.

Знайдено найтонший готель у світі: 5 поверхів та 7 номерів

У найтоншому у світі готелі – 5 поверхів, але лише 7 номерів. У кожному номері є двоспальне ліжко та невелика ванна кімната з душем та туалетом. Інтер’єри спроєктовані індонезійськими дизайнерами.

Тиждень проживання в найтоншому готелі світу з 14 по 21 грудня коштуватиме 550 доларів на двох, включені всі податки та збори, харчування – сніданки. Новорічні дати вже розпродано.

Знайдено найтонший готель у світі: 5 поверхів та 7 номерів

Арі Індра каже, що поки що в готелі відпочивають в основному самі індонезійці, але він і його команда сподіваються завдяки незвичайним властивостям готелю залучити більше іноземців до Салатиги.

Знайдено найтонший готель у світі: 5 поверхів та 7 номерів

«Проблема полягає в типовому менталітеті, який переважав у готельному секторі, що звикли до таких слів, як «найбільший, найвищий і найрозкішніший». А ми – просто найкращий готель», – сказав він в інтерв’ю турецьким ЗМІ.

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