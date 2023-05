Всі були в шоці, коли на Балі туристка роздяглася до гола і вдерлася до священного храму

Вісім років в’язниці загрожує на Балі за скандал із оголеною у храмі 28-річній туристці, яка роздяглася під час богослужіння і почала танцювати. Місцеві жителі «за традицією» звинуватили росіян, але туристка виявилася з Німеччини, хоча судячи з імені ексгібіціоністки, яке наводить індонезійська преса, без слов’янських коренів тут не обійшлося.

28-річною Дар’єю Тущинською (так її називає місцева преса) не змогла купити квиток на виставу в храмі в Убуді. Зрештою туристка, схоже, вирішила «доплатити» стриптизом. Принаймні, на подив охорони, вона зняла з себе весь одяг і пішла на сцену під час шоу індуїстських танців на Балі.

У відео, яке зняв місцевий житель, видно, як туристка ходить навколо танцюристів, приймає пози і робить реверанс місцевому чоловікові, який намагався вивести її зі сцени. Потім її зняли, коли вона стоїть на колінах біля храму і влає що молиться. Танцюристи, треба сказати, «шоу» ігнорували «з вражаючою концентрацією», як додали у ЗМІ.

Стриптиз тривав, зважаючи на все, всього кілька хвилин, поки охорона і публіка розуміли, що відбувається. У результаті туристку вивели зі сцени співробітники служби безпеки та передали її поліції. Автор ролика, до речі, «звично» звинуватив росіян, вірніше деяких «кавказців», підписавши ролик буквально так: «Well, why are Caucasians getting crazier» («Ну чому кавказці божеволіють?»)

Проте з’ясувалося, що туристка таки з Німеччини. Більше того, вона «довгострокова» мешканка Балі і добре відома місцевим поліцейським своїм неадекватом. Як пояснив у пресі представник поліції Балі Стефанус Сатаке Баю Сетіанто, це не перше повідомлення про те, що туристка роздягається на публіці. “Під час її перебування в Убуд Бунгало її часто бачили оголеною під час прогулянки територією вілли”, – сказав він. До нього приєднався і голова округу Убуд Вайан Відана заявив, що туристка страждає від проблем із психічним здоров’ям, а також «у неї виникли проблеми з грошима». До речі, квиток на шоу коштує близько 11 доларів.

У результаті всі відвідувачі шоу, які купили квитки, отримали офіційні вибачення від персоналу храму Сарасваті в Убуді. «Потім було проведено ритуал, що очищає, щоб прибрати погану енергію, залишену жінкою», – додають у ЗМІ. «Стриптизерці» при цьому загрожує звинувачення у непристойній поведінці, а за це туриста може бути засуджено до тюремного ув’язнення на строк до двох років і восьми місяців.

При цьому про введення квот для німецьких туристів поки що не говорять. Однак нагадують, що в період із січня по березень 2023 року генеральний директор імміграційної служби заявив, що 620 іноземців було депортовано з Індонезії. У тому числі й за неповагу до священних місць — у чому, відзначились і росіяни. Так, на початку травня група російських туристів була заарештована на Балі за неналежну поведінку в храмі Пенгубенган — священне місце для місцевих жителів і найбільший храм індуїста на курортному острові. Про «образливий» інцидент повідомив South China Morning Post. Росіян — двох жінок віком 35 років та чоловіка 37 років — затримали за танці та недоречне позування у священному місці. При цьому поліція не стала докладно розповідати про поведінку росіян і про те, чому саме їхня поведінка була висловлена образливою.

Ще один росіянин виявився замішаний у скандалі зі священними місцями та “оголенкою” у березні, порушивши правила перебування на курортному острові Балі, причому у жорсткій формі: чоловік осквернив своїми діями священну гору Агунг. Забравшись на верх, він спустив штани, зняв цей момент на відео і опублікував у мережі. Влада острова засудила таку шокуючу поведінку. Порушнику загрожує депортація. За інформацією Balidiscovery, чоловік спустив штани і підняв руки у переможному салюті, щоб таким дивним чином відзначити своє успішне сходження на гору. Його оголений «тріумф» було опубліковано у соціальних мережах.