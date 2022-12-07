Влада Індонезії попередила туристів про початок виверження вулкана поблизу популярних курортів

Через потужне виверження вулкана Семеру в Індонезії, яке відбулося рано недільного ранку, туристам і місцевим жителям влада наказала утриматися від поїздок до провінції Східна Ява на острові Ява, столицю Джакарти, а також виявляти пильність на популярних курортах Балі і Ломбок.

Хоча поки повідомлень про жертви не надходило, близько 2.000 людей було евакуйовано з небезпечної провінції, передав The Sun. Відомо, що вулкан, який є найвищою вершиною на острові Ява, викинув стовп попелу заввишки 1,5 км, а з вершини в неділю потекли річки лави, змусивши мешканців прилеглих сіл бігти.

Оскільки гора знаходиться приблизно за 400 метрів на схід від столиці Індонезії Джакарти і недалеко від таких курортних островів, як Балі та Ломбок, туристів закликали виявляти пильність при відвідуванні цих популярних місць. Крім того, влада наказала не наближатися ближче, ніж на 5 км до кратера гори Сінабунг у Кало Рідженсі в Північній Суматрі. Вони також не рекомендували подорожувати в межах 5 км від кратера гори Семеру до Лумаджангу Рідженсі в провінції Східна Ява. Мандрівникам також було настійно рекомендовано уникати південно-східної частини гори Семеру вздовж річки Бесук-Кобокан, приблизно за 13 км від кратера та за 500 метрів від будь-якого берега річки Бесук-Кобокан.

Втім, прояв підвищених заходів безпеки пов’язаний не лише з виверженням вулкана. Тривоги туристам додає землетрус магнітудою 5.6 бала, що пройшов ще 22 листопада в Чіанджурі в провінції Західна Ява. У районі все ще продовжуються підземні поштовхи, тому мандрівникам слід відмовитися від відвідування цього району та дотримуватися порад місцевих органів безпеки та/або туроператорів, йшлося у повідомленні влади.

Нагадаємо, вулкан Семеру вивергався рівно рік тому, 4 грудня. Тоді на острові Ява, де знаходиться столиця Індонезії Джакарта, загинули щонайменше 50 людей. На одному з відео потужного виверження було знято «лавину» попелу, що обрушилася на низку жвавих територій.

За даними Індонезійського центру вулканології та пом’якшення геологічних небезпек (PVMBG), хмари розпеченого попелу перемістилися майже на 19 км від центру виверження. Глава відомства Хендра Гунаван пояснила, що в вулкані може утворитися більший обсяг магми порівняно з попередніми виверженнями вулкана в 2021 і 2020 роках, а це спричиняє велику небезпеку для більшої території. “Гарячі хмари Семеру можуть проникнути далі і на відстань, на якій знаходиться багато житлових будинків”, – попередила вона.

Довідка: В Індонезії налічується 142 вулкани, при цьому острів Ява, де вивергається вулкан, це найгустонаселеніший острів у світі: 140 млн осіб розмістилися на території близько 130 тис. км².

В Індонезії часто трапляються стихійні лиха: землетрус магнітудою 7.5 і цунамі обрушилися на центральний регіон Сулавесі у 2018 році. Постраждали два міста та кілька населених пунктів на північно-східному узбережжі острова Сулавесі, зокрема Палу, на який обрушилися величезні хвилі, що рухаються зі швидкістю 804 км на годину.

Раніше у травні 2017 року зі священної гори-вулкану Агунг на райському острові Балі стався викид лави та розпеченого каміння, що розлетілося в радіусі 3 км. Усього виверження тривало 4.5 хвилини. Викид вулканічного попелу накрив 9 довколишніх сіл у долині Агунга. Тоді відпочиваючим теж наполегливо рекомендували триматися подалі від відвідування прилеглих населених пунктів.