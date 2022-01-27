Відпочинок за шкалою Ріхтера: міста, які найчастіше трясе

Землетруси, як і раніше, жахають людей, хоча сучасна наука дозволяє в більшості випадків їх хоча б передбачити. «Рамблер» з’ясував, у яких туристичних містах загроза землетрусу є цілком реальною.

Стамбул

На південь від стародавньої столиці Туреччини знаходиться Північно-анатолійський розлом. Анатолійська плита рухається на захід, оскільки знаходиться під тиском Євразійської плити з півночі, Аравійської та Африканської – з півдня. У зоні розлому неодноразово відбувалися землетруси магнітудою в сім та вище балів. А в серпні 2021 року мер Стамбула Екрем Імамоглу попередив, що місто вже на порозі великого землетрусу, до якого не готове, оскільки багато готелів було збудовано без урахування сейсмічної стійкості.

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес знаходиться в активній сейсмічній зоні і є сусідом з розломом Сан-Андреас. Крім того, через саме місто проходить розлом Пунте-Хіллс. Останній великий землетрус магнітудою 6,7 стався в 1994 році, його епіцентром стала долина Сан-Фернандо. Тоді загинуло шістдесят людей, а всього постраждали сім тисяч людей. А в жовтні 2021 року в “місті ангелів” було зафіксовано землетрус магнітудою в 3,6 за півтора кілометри від центру Лос-Анджелеса. За оцінками вчених, сейсмічна активність у регіоні з часом лише зростатиме.

Катманду

Місто землетрусів у прямому значенні слова. Непал регулярно стикається з цим стихійним лихом. Наприклад, у 2015 році стався потужний землетрус магнітудою 7,9, епіцентр якого знаходився за 82 кілометри від столиці Непалу. Місто серйозно постраждало, багато будинків були зруйновані вщент.

Джакарта

Майже вся Індонезія розташована в межах Тихоокеанського вогняного кільця – області з великою кількістю діючих вулканів. Тому в різних районах країни неодноразово відбуваються землетруси магнітудою понад 4 бали. Джакарта також розташована у сейсмічно активній зоні. Нещодавно, 14 січня 2022 року, землетрус магнітудою 6,7 торкнувся Джакарту, Депок, Богор, Бандунг, Лампунг та інші міста країни. Епіцентр знаходився за 132 кілометри від провінції Бантен, з якою Джакарта межує на заході.