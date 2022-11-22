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ІндонезіяТуризм

В Індонезії стався сильний землетрус: жертвами стали 268 людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії стався сильний землетрус: жертвами стали 268 людей

Учора, 21 листопада, в Індонезії стався сильний землетрус. Число його жертв зросло до 268 осіб.

Підземний поштовх магнітудою 5.6 було зафіксовано на заході острова Ява. Його вогнище знаходилося поряд із містом Чіанджур. Спочатку повідомлялося про 162 загиблі.

Тепер місцева влада заявила, що кількість жертв зросла до 268 осіб. Серед них більшість – діти, які були на заняттях у школах.

Близько 380 осіб отримали поранення, понад 30 вважаються зниклими безвісти. Крім того, землетрус викликав зсув, який накрив принаймні одне село.

Руйнівна сила землетрусу обумовлена ​​невеликою глибиною залягання епіцентру.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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