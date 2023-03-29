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Туристів возитимуть на Балі на величезному авіалайнері А380

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів возитимуть на Балі на величезному авіалайнері А380

З 1 червня 2023 року Емірейтс, найбільша у світі авіакомпанія, розпочне виконання польотів на Балі на своєму флагманському авіалайнері А380, повідомляє прес-служба авіаперевізника.

Новий рейс Емірейтс на борту A380 у двокласному компонуванні замінить один із двох щоденних рейсів на Балі, які в даний час виконуються на Boeing 777-300ER у конфігурації з двома класами обслуговування. Перший рейс авіакомпанії на A380 EK368 вилітатиме з Міжнародного аеропорту Дубая (DXB) о 03:25 і прибуватиме до Міжнародного аеропорту Денпасара (DPS) о 16:35 за місцевим часом. Зворотний рейс EK369 відправлятиметься з Балі о 19:40 і приземлятиметься до Дубаї о 00:45.

Туристи можуть придбати авіаквитки на сайті emirates.com, в мобільному додатку Емірейтс, в офісах продажу авіакомпанії або через туристичних агентів, у тому числі онлайн. Мандрівникам настійно рекомендується ознайомитись із правилами в’їзду до країни призначення на сайті Емірейтс.

Емірейтс відкрила пряме щоденне авіасполучення між Дубаєм та Балі у 2015 році на додаток до регулярних рейсів до Джакарти, які розпочалися у 1992 році. За цей час авіакомпанія виконала понад 49 000 рейсів та перевезла понад 9 мільйонів пасажирів між Індонезією та Дубаєм. Зараз Емірейтс здійснює 28 щотижневих рейсів до Індонезії на Балі та Джакарту. Крім того, завдяки партнерським угодам з Garuda Indonesia та Batik Air авіакомпанія пропонує доступ до ще 29 міст країни зі стикуванням у цих аеропортах.

Авіалайнер A380 у двокласній конфігурації пропонує пасажирам 58 крісел Бізнес-класу, що повністю розкладаються в ліжко, і 557 просторих крісел Економічного класу. Туристів, що подорожують на Балі та назад, чекає політ у просторих та комфортних салонах Емірейтс, а також фірмові продукти авіакомпанії, такі як зона відпочинку Onboard Lounge та натхнене гастрономічними традиціями напрямків меню, включаючи індонезійські страви. Інформаційно-розважальна система ice запропонує понад 5 000 популярних розважальних каналів із широким вибором індонезійського контенту на борту.

Емірейтс продовжує розширювати маршрутну мережу A380 у відповідь на попит, що зростає, на подорожі по всьому світу. Наразі флагманський літак авіакомпанії виконує польоти за 41 напрямком, включаючи Дубай. До кінця літа авіакомпанія планує збільшити географію польотів A380 до 50 напрямків.

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