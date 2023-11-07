Туристам нагадали, що за купання на Балі з трубкою та маскою у морі тепер треба платити гроші

Купання з трубкою та маскою у морі на популярному індонезійському курорті стало платним. З 1 липня 2023 року туристам, які бажають зайнятися сноркелінгом або дайвінгом в морській зоні Нуса-Пеніда, необхідно купувати електронний квиток — підтвердження сплати податку на відшкодування збитків острову.

Вже минуло чотири місяці з моменту введення системи, проте деякі туристи не дотримуються нових правил і не сплачують зборів. Як уточнило видання My Droll, плата за сноркелінг або дайвінг в морській зоні Нуса-Пеніда становить 100’000 індонезійських рупій на людину, тобто, близько 6$. За ці чотири місяці Податкове управління провінції Балі отримало платежі на 1.8 млрд індонезійських рупій, однак, згідно з розрахунками відомства, сума має бути більшою.

Глава податкового агентства провінції Балі, Маде Санта впевнений, що недостача пояснюється тим, що не всі дотримуються нових правил. Під час бесіди з журналістами він висловив сподівання, що перешкод для впровадження системи не виникне, закликавши всіх дотримуватись правил і виконувати свої обов’язки.

Дані говорять про те, що щодня Нусу-Пеніду відвідують від 10.000 до 15.000 осіб, проте не всі займаються активним підводним плаванням. Глава податкової агенції провінції Балі також зазначив, що повний потенціал податків ще не реалізований, оскільки не всі відпочиваючі знають про цей збір і не всі туроператори проводять платежі.

Відвідування морської зони Нуса-Пеніда вже вимагає сплати в розмірі 15’000 індонезійських рупій (1$ за поточним курсом) з людини, а в лютому 2024 року буде введено новий туристичний податок для всіх іноземних гостей, що прибувають в провінцію. У випадку, якщо туроператори не включають плату у вартість пакета, туристам рекомендується самостійно здійснити оплату на офіційному сайті.

Де купити квиток?

Уточнювалося, що електронні квитки можна придбати на офіційному сайті сайту balimarinepark.baliprov.go.id. Також можливе придбання квитка на місці в гавані перед відправленням на екскурсію. Для більш вигідної опції для туристів, які планують займатися дайвінгом або сноркелінгом протягом одного місяця, пропонується Tiket Penelitian Mancanegara 1 Bulan за ціною 200 000 індонезійських рупій (20$). та опція знаходиться на другій сторінці квиткового порталу. Для дітей необхідно оформляти Tiket Masuk Mancanegara Anak-Anak.

Довідка: Морська заповідна зона Нуса-Пеніда – один із найбільш вражаючих океанських ландшафтів Індонезії. Ця територія займає понад 20 000 гектарів океану. Це будинок для скатів, сонячної риби, черепах та приголомшливих коралових рифів. Підводне плавання і дайвінг зі скатами манта та іншими тропічними морськими мешканцями в водах островів Нуса-Пеніда, Нуса-Лембонган і Нуса-Ченінган – популярна розвага на природі для туристів на Балі.