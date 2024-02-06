Райський острів Балі запроваджує новий податок для туристів

Індонезійський острів Балі протягом багатьох років залишався одним із найбажаніших напрямків серед любителів екзотичного відпочинку. Причому він виявився набагато доступнішим у плані ціни, ніж багато хто вважав. У результаті цей райський куточок в Індійському океані дуже швидко заполонили туристи та релоканти всіх мастей – і острів не впорався з такими потоками.

Остаточно його добили росіяни, які хлинули на Балі після того, як Росія вторглася з війною в Україну – мешканці країни-окупанта, які мають можливість виїхати за кордон, продовжували їздити на острів як просто на короткочасний відпочинок, так і для більш тривалого проживання. У підсумку навесні 2023 року губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер спочатку запропонував скасувати спрощений візовий режим для росіян, а пізніше взагалі заявив про готовність ввести систему квот для іноземних туристів на 100 років. Втім, це залишилося в історії лише у формі заяв.

Проте пізніше стало відомо, що з 2024 року Балі запровадить податок для туристів. Вже з 14 лютого всі іноземні відвідувачі, які в’їжджають на Балі, повинні будуть заплатити збір у розмірі 150 000 індонезійських рупій (близько 9,5 доларів США) на людину за в’їзд, до того ж до 500 000 рупій (близько 32 доларів) за 30-денну візу у країну, пише Mirror.

Місцеві чиновники заявили, що податок призначений для протидії надмірному туризму на острові, який минулого року прийняв близько 4,5 мільйонів відпочиваючих – приблизно стільки ж, скільки там мешкає місцевих жителів.

При цьому мешканці Балі часто були дуже незадоволені поведінкою туристів. Навесні 2023 року після зростання кількості ДТП за участю іноземців на Балі вирішили заборонити туристам орендувати мотоцикли.

Крім того, імміграційний департамент Індонезії зайнявся депортацією іноземців, які незаконно працювали на острові з туристичних віз.

Також на Балі представили нове керівництво для туристів із правилами поведінки. Зокрема, там містяться інструкції про те, як одягатися та поводитися у священних місцях та культурних пам’ятках острова. Все через те, що останнім часом гнів місцевих жителів неодноразово викликали іноземці, які фотографуються оголеними у священних місцях. Примітно, що такі фото особливо люблять росіяни – деяких із них навіть депортували з Індонезії.