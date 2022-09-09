Пасажир, який летів на Балі, порушив головну заборону на борту і обурив попутників

Пасажира авіакомпанії Jetstar, який летів на Балі, зняли з рейсу після того, як він вирішив покурити на борту. Мужчина, що порушив заборону, потрапив на відео в TikTok.

Зазначається, що рейс із Мельбурна на Балі було затримано через пасажира, який вирішив скоротати час до польоту за курінням на борту. Його попутників обурило, що, зокрема, через шкідливу звичку чоловіка їм довелося чекати вильоту кілька годин. За їхніми словами, спершу рейс затримали, а потім туристи чекали, коли на порушника виведе поліція.

Автор відео повідомила, що просиділа у літаку щонайменше чотири години, перш ніж він нарешті вирушив на Балі. «Цей хлопець вважає, що затримка рейсу означає, що він може закурити на борту, — підписала вона ролик. — Тепер тобі не видно відпочинку на Балі».

Представник Jetstar заявив, що порушника зняли з рейсу. “Безпека є нашим головним пріоритетом, наша політика заборони куріння суворо дотримується”, – додали в авіакомпанії.