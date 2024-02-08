На популярному у туристів острові запроваджують новий туристичний податок

На Балі вводиться новий туристичний податок, спрямований на покращення якості обслуговування туристів, збереження балійської культури та підвищення ефективності охорони навколишнього середовища.

Як повідомляє eTurboNews, з 14 лютого всі іноземні туристи, які відвідують індонезійський острів, зобов’язані будуть сплатити туристичний податок у розмірі 150 000 рупій. Ця плата поширюється не тільки на материкову частину Балі, але і на навколишні острови, такі як Нуса Пеніда, Нуса Лембонган та Нуса Ченінган. Податок є обов’язковим навіть для туристів, які прибувають з інших регіонів Індонезії по суші або внутрішніми авіарейсами, без винятків для дітей.

Сплатити податок можна заздалегідь через сайт Love Bali, і після завершення процесу туристи отримають електронною поштою квиток на туристичний податок. Цей електронний квиток повинен бути збережений на їхніх мобільних телефонах, оскільки він перевірятиметься в аеропорту та морських портах Балі.

Повідомляється, що запровадження цього податку покликане покращити туристичні послуги, зберегти балійську культуру та посилити заходи щодо охорони навколишнього середовища. Таке рішення було прийнято у світлі проблем, пов’язаних із перенаселенням туристів. Зазначається, що минулого року Балі відвідало 5,2 мільйона людей, а цього року очікується прибуття 7 мільйонів туристів.