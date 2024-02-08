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ІндонезіяТуризм

На популярному у туристів острові запроваджують новий туристичний податок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На популярному у туристів острові запроваджують новий туристичний податок
Photo by Darren Lawrence on Unsplash

На Балі вводиться новий туристичний податок, спрямований на покращення якості обслуговування туристів, збереження балійської культури та підвищення ефективності охорони навколишнього середовища.

Як повідомляє eTurboNews, з 14 лютого всі іноземні туристи, які відвідують індонезійський острів, зобов’язані будуть сплатити туристичний податок у розмірі 150 000 рупій. Ця плата поширюється не тільки на материкову частину Балі, але і на навколишні острови, такі як Нуса Пеніда, Нуса Лембонган та Нуса Ченінган. Податок є обов’язковим навіть для туристів, які прибувають з інших регіонів Індонезії по суші або внутрішніми авіарейсами, без винятків для дітей.

Сплатити податок можна заздалегідь через сайт Love Bali, і після завершення процесу туристи отримають електронною поштою квиток на туристичний податок. Цей електронний квиток повинен бути збережений на їхніх мобільних телефонах, оскільки він перевірятиметься в аеропорту та морських портах Балі.

Повідомляється, що запровадження цього податку покликане покращити туристичні послуги, зберегти балійську культуру та посилити заходи щодо охорони навколишнього середовища. Таке рішення було прийнято у світлі проблем, пов’язаних із перенаселенням туристів. Зазначається, що минулого року Балі відвідало 5,2 мільйона людей, а цього року очікується прибуття 7 мільйонів туристів.

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