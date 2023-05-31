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ІндонезіяТуризм

На острові Балі туристам ускладнили оренду мотобайків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі туристам ускладнили оренду мотобайків

Туристам на Балі обмежили можливості з оренди мотобайків. Як повідомило вчора видання The Bali Sun, губернатор Вайан Костер оголосив на прес-конференції про заборону надавати цю послугу іноземцям для всіх балійців, які не входять до торгових агентств чи асоціації з оренди транспортних засобів.

У публікації зазначено, що відпочиваючі не зможуть орендувати мотоцикл у власника гостьового будинку або місцевого друга, який не отримав офіційного дозволу. Однак дату нововведення не озвучено. Також водії повинні мати міжнародне посвідчення та відповідні страхові документи.

Спочатку було запропоновано повністю заборонити оренду автотранспорту, щоб усі іноземці наймали приватних водіїв для пересування островом. За словами губернатора, туристи мають більше ходити пішки та використовувати автомобілі для подорожей. Крім того, на острові задумали розширити мережу громадського транспорту.

Власники прокату мототранспорту вже закликали владу провінції скасувати новий порядок оренди, оскільки для багатьох це є основним джерелом доходу. А онлайн-сервіси мототаксі GoJek та Grab не зможуть обслуговувати туристів, оскільки вони не визнані офіційними туристичними агентами.

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