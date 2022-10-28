На Балі можуть ввести кримінальне покарання за проживання неодружених туристів в одному номері

Влада Балі готує поправки до Кримінального кодексу, згідно з якими проживання неодружених туристів в одному номері опиниться поза законом.

На сполох забила місцева Індонезійська асоціація роботодавців (Apindo). Її представник зазначає, що правила можуть злякати мандрівників. Зазначається, що держава не повинна втручатися у приватне життя, і тим більше запроваджувати кримінальну відповідальність.

Виявилося, що в рамках законопроекту передбачається, що за співжиття без шлюбу в одному номері можна отримати до 6 місяців в’язниці, а за позашлюбний зв’язок, так званий курортний роман, взагалі потрапити за грати на цілий рік.

Прихильники законопроекту впевнені, що нововведення не зашкодить тургалузі і не обмежуватиме права туристів, оскільки заявити про позашлюбні відносини можуть лише близькі родичі. Поліція нібито не розглядатиме заяви від сторонніх осіб.