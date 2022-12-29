Літак, що прямував на Балі, за 8 годин повернувся в аеропорт вильоту

Нерозуміння між авіакомпанією та адміністрацією аеропорту було названо головною причиною, внаслідок якої літак з пасажирами, що прямував на Балі, прилетів назад до Мельбурна. У повітрі він провів вісім годин.

Невдоволені пасажири готові були роздерти екіпаж літака лоукостера Jetstar після того, як з’ясувалося, що через помилку вони приземлилися в Мельбурні, а не на золотих пляжах Балі.

Рейс JQ35 авіакомпанії Jetstar вилетів із Мельбурна у вівторок, 27 грудня, о 23:14, тобто із запізненням 5 годин. Boeing 787 Dreamliner знаходився в повітрі близько чотирьох годин і перетнув п’ять штатів, досягнувши узбережжя Австралії, коли раптово розвернувся і попрямував у протилежний бік.

Пасажири повернулися до мельбурнського аеропорту Тулламарин майже о 7 ранку в середу.

Авіакомпанія — бюджетна донька австралійського авіаперевізника Qantas, заявила, що літак розгорнули через те, що індонезійська влада відмовилася дати йому дозвіл на посадку на Балі.

Jetstar зазвичай використовує на цьому маршруті невеликі вузькофюзеляжні літаки, такі як Airbus A321, і, як з’ясувалося, перевізник не зміг отримати права на посадку для більшого широкофюзеляжного літака, який виконував рейс у вівторок увечері.

“На жаль, через непорозуміння зміна борту на більший не був схвалений місцевим регулюючим органом в Індонезії”, – йдеться у заяві авіакомпанії.

«Щойно це з’ясувалося, B787 повернувся в Мельбурн, і ми надали пасажирам інший літак».

Jetstar не пояснила причину заміни літака в останню хвилину, але з огляду на пізній виліт рейсу могла виникнути технічна проблема, яка не дозволила використовувати звичайний літак. Авіакомпанія, схоже, обрала вільний літак, здатний виконувати рейси маршрутом, але не змогла отримати права на посадку від індонезійської влади.