Всі розділи
ГоловнаІндонезіяЧерез росіян туристи тепер залишилися без ряду екскурсій та прогулянок на Балі
ІндонезіяТуризм

Через росіян туристи тепер залишилися без ряду екскурсій та прогулянок на Балі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Через росіян туристи тепер залишилися без ряду екскурсій та прогулянок на Балі

Мандрівники втратили екскурсії та прогулянки горами популярного індонезійського острова Балі. Таке рішення було оголошено губернатором острівного регіону Вайаном Костером на Балійській координаційній нараді з туризму у середу, 31 травня 2023 року.

Природні висоти острова тепер визнаються священними територіями і будь-яка активність у горах заборонена, повідомило видання Tribunnews. Заборонили вихід у гори всім, і іноземцям в тому числі.

Останнім часом росіяни “прославилися” неадекватною поведінкою, у тому числі роздяганням догола та демонстраціями своїх дуп у горах Балі, що викликало шквал обурення у місцевих жителів. Ось, наприклад, з недавнього: росіянка роздяглася догола на тлі священної рослини і ще, росіянин продемонстрував свій зад на священній горі.

Інциденти, які викликали протести місцевого населення, так чи інакше вплинули на це рішення, стверджують спостерігачі.

Раніше, у січні 2023 року, на пленарному засіданні Демократичної партії провінції Балі, губернатор Вайан Костер уже висловлювався про необхідність визнати гори на острові священними локаціями. Винятки для допуску туристів все ж таки індонезійська влада передбачила: «Якщо тільки не буде церемонії, ліквідації наслідків стихійних лих чи інших спеціальних заходів. Тож це не для туристичної діяльності». Це правило поширюється на всі 22 гори Балі.

«Раніше я дотримувався регіональних правил. По-перше, є аспекти священних місць, у тому числі гора, яка влаштована від підніжжя до вершини гори, щоб використовуватися як священна територія. Я отримав подробиці про це лише сьогодні (31 травня), і це відповідає моїм очікуванням, тому що Сулінги прийняли рішення зробити низку гір на Балі священними місцями», – заявив голова райського острова.

Це нововведення стало частиною ширшого плану територіального управління, спрямованого на перетворення Балі на більш упорядковане і духовне місце, де існували б давні традиції використання гір для здійснення релігійних ритуалів, йоги, медитації та будівництва священних місць.

З одного боку, цей закон може бути сприйнятий розкутими туристами як втрата ще одного місця для оголених фотосесій. Неминуче рішення торкнеться і адекватних мандрівників, які вирушали на прогулянки мальовничими гірськими маршрутами Балі в культурно-пізнавальних цілях. Є й інший бік: жорстке обмеження влади може поступово привчити приїжджих поважати місцеву культуру та традиції, а також покращити стосунки між туристами та місцевим населенням.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На острові Балі туристів депортуватимуть за використання криптовалюти

Індонезія
Як повідомляє індонезійський портал Antara, влада острова Балі депортуватиме...

На острові Балі оприлюднили суворі правила для туристів

Індонезія
Як повідомляє портал Detik, губернатор індонезійського острова Балі Вайан...

На острові Балі туристам ускладнили оренду мотобайків

Індонезія
Туристам на Балі обмежили можливості з оренди мотобайків. Як...

На Балі починаються крипторепресії: на туристів чекає в’язниця за один вид платежів

Індонезія
На райському індонезійському острові Балі, популярному у українців, починаються...

Штраф 1,5 млн доларів і п’ять років в’язниці: На острові Балі боротимуться з туристами-криптовалютниками

Індонезія
Влада Балі вирішила серйозно боротися з туристами, які люблять...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму