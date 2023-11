Священна річка у столиці Індії вкрилася тоннами отруйної піни

Товстий шар отруйної піни покрив ділянки священної річки Ямуна (Джамна), притоки Ганга. Околиці індійської столиці Нью-Делі затягнув їдкий та шкідливий туман.

Біла піна – суміш стічних вод та промислових відходів. У ній міститься велика кількість аміаку та фосфатів, які можуть спричинити проблеми з диханням та шкірою. Поява піни збіглася з небезпечним рівнем забруднення довкілля. Через різке підвищення рівня забруднення початкові школи та деякі компанії у Нью-Делі закрилися.

Одночасно з інцидентом у столиці схожа суміш з’явилася у каналі південного індійського штату Таміл Наду. Сильні пориви вітру виносять піну на дороги, отруйна речовина потрапляє на автомобілі та мотоцикли.

Is Diwali responsible for this too? pic.twitter.com/X2QcHkrZ1M

Протягом десятиліть ділянки річки Ямуни страждають від скидання отрутохімікатів та неочищених стічних вод. На деяких ділянках річка виглядає темною та брудною, а її береги завалені пластиковими відходами. Найбільше забруднення спостерігається на околицях Делі, що пов’язано з високою щільністю населення та великою кількістю відходів. Через столицю протікає лише 2% довжини річки, але частку мегаполіса припадає близько 76% загального забруднення річки.

Незважаючи на токсичність піни, багато мешканців сіл, розташованих нижче за течією, продовжують використовувати воду з Ямуни для купання та навіть пиття. Більше того, оточені густою піною індуїсти роблять у священній річці свої обряди. Щороку віруючі збираються на берегах Ямуни, щоб відсвяткувати Чхатх Пуджу — свято, присвячене богу сонця Сур’є.

Toxic foam floats on the Yamuna river as the pollution level in the national capital remains in the ‘Very Poor’ category, at Kalindi Kunj, in New Delhi on Monday.#YamunaRiver #PollutionUpdate #NewDelhi #KalindiKunj #Capital #Pollution #NatureEscape #RitamappBangla pic.twitter.com/sA3qyFUQzL

— Ritam Bangla (@RitamappB) November 14, 2023