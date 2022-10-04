Батумі отримав нагороду на World Travel Awards

Грузинський Батумі отримав нагороду як туристичний напрямок Європи, що розвивається, на 29-й церемонії вручення нагород World Travel Awards.

Мерія Батумі повідомила, що місто виграло нагороду у десяти інших туристичних напрямків у Європі. Торніке Ріжвадзе, голова Автономної Республіки Аджарія, оголосив, що Батумі офіційно названо містом – організатором конкурсу World Travel Awards 2023.

Таку нагороду місто отримує не вперше. У 2019 році Батумі вже отримував звання кращого напряму Європи, що розвивається.

Захід World Travel Awards проводиться з 1993 року із сотнями номінацій та тисячами номінантів, які розділені на різні категорії за континентами та країнами. Серед них провідні готелі, туристичні агенції, визначні пам’ятки, напрямки, туроператори, а також морські, автомобільні, авіатранспортні компанії.

Батумі – один із найпопулярніших напрямків в українців. У місті є чим зайнятися протягом цілого року, але влітку воно стає центром тяжіння туристів насамперед через Чорне море.