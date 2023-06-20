Портові міста Європи “задихаються” через токсичне повітря від круїзних лайнерів

Круїзні лайнери у 2022 році викинули в атмосферу Європи більш ніж у чотири рази більше сірки, ніж усі автомобілі континенту – незважаючи на неодноразові обіцянки галузі перейти до більш екологічної моделі роботи.

Дослідження компанії Transport & Environment показало, що 218 круїзних суден, що плавали в Європі минулого року, викинули в атмосферу 509 тонн оксидів сірки. Це майже на 50 тонн більше у порівнянні з допандемічним рівнем 465 тонн, пише The Independent.

Автори дослідження констатують, що хоча введене ООН у 2020 році обмеження на вміст сірки у судновому паливі скоротило викиди з розрахунку на один круїзний лайнер, додавання нових суден до існуючого флоту призвело до збільшення загальних викидів. І це з урахуванням того, що кількість круїзних пасажирів ще не досягла допандемічного рівня.

Найбільш забрудненим портом Європи за підсумками минулого року визнали іспанську Барселону, за нею йдуть італійський порт Чивітавек’я, розташований неподалік риму, і афінський порт Пірей у Греції.

Примітно, що Венеція – найбільш забруднений круїзними суднами порт у 2019 році – опустилася аж на 41-е місце у списку після того, як у 2021 році було запроваджено заборону на захід у порт міста великих круїзних суден. Це спричинило 80-відсоткове зниження викидів оксиду сірки.

Поряд із Венецією також наклали обмеження на великі круїзні судна такі європейські портові міста, як Санторіні, Пальма-де-Майорка та Дубровник. Мер Барселони раніше також закликав регіональний уряд обмежити кількість суден, яким буде дозволено заходити до порту міста.

“Пандемія дала деякий перепочинок портовим містам, але тепер вона справді закінчилася. Круїзи повернулися, і такі туристичні точки, як Барселона та Афіни, знову задихаються від токсичного забруднення повітря круїзними лайнерами. Венеція показала, що боротися із забрудненням повітря круїзними суднами – не єдиний спосіб. Порти можуть значно знизити рівень забруднення, змусивши судна підключатися до електрики в порту замість того, щоб запускати свої двигуни, таким чином підтримуючи використання палива з нульовим рівнем викидів”, – зазначила Констанс Дейкстра з Transport & Environment.

Боротьба зі шкідливими викидами в атмосферу у ЄС

В останні роки в Європі активно ведеться робота щодо скорочення викидів в атмосферу авіаційним транспортом. Окрім посилення вимог до повітряних суден, багато європейських країн намагаються популяризувати залізничний транспорт як альтернативу авіаційному.

Так, раніше в Європі анонсували плани запустити потужну мережу нічних поїздів, що складається з 40 міжнародних ліній дальнього прямування. До 2030 року вона має поєднати понад 200 міст та населених пунктів по всій Європі.

У той же час у Франції частково заборонили авіаперельоти між містами всередині країни, якщо цю відстань можна подолати поїздом за 2,5 години. Аналогічну систему планують запровадити в Іспанії.