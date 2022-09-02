Авіакомпанія Ryanair закриває базу в Афінах

Грецький уряд не зміг забезпечити жодних довгострокових стимулів для авіакомпаній інвестувати в аеропорт Афін у період низького сезону та розвивати туризм так, як це зробили Іспанія, Італія, Португалія та Кіпр, йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Ryanair підтвердила, що 29 жовтня вона закриє свою базу в Афінах на зимовий сезон, що призведе до втрати більше 200 мільйонів доларів інвестицій в афінський аеропорт. Як і інші грецькі аеропорти, що належать німецькій монополії Fraport, столична повітряна гавань не запропонувала жодних інструментів для стимулювання перевезень упродовж низького зимового сезону. «Більше того, ніхто не виявив реальної зацікавленості у зростанні туризму та влітку, на піку, коли можна було використовувати афінський аеропорт для стикувань та подальшого зв’язку з численними островами. Афіни мають бути процвітаючим цілорічний напрямок», — йдеться у повідомленні авіакомпанії.

«Грецький уряд нічого не запропонував авіакомпаніям. У той час, коли інші уряди та аеропорти знижують збори та впроваджують схеми відновлення туризму, грецька влада продовжує застосовувати задушливі податки «на розвиток аеропортів» у розмірі 12 євро на пасажира, що робить місцеві умови неконкурентоспроможними».

Ryanair представила уряду Греції кілька пропозицій щодо зростання пасажиропотоку, згідно з якими авіакомпанія гарантувала:

– подвоїти обсяг туристів із 5 до 10 млн осіб протягом наступних 5 років;

– знизити фактор сезонності за рахунок 2,5 млн пасажирів у зимові місяці;

– Збільшити доходи від туризму до 1 млрд євро на рік;

– Створити 4 000 нових робочих місць;

– забезпечити настільки необхідний розвиток недостатньо популярних островів та регіонів.

Однак влада з незрозумілих причин навіть не відповіла на пропозиції Ryanair, здатні повністю змінити грецький туризм протягом наступних 5 років.

«На жаль для громадян Греції, рішення продати більшість грецьких аеропортів німецьким операторам вплинуло на створення робочих місць, оскільки ці іноземні компанії мертвою хваткою тримають грецьку економіку, обмежуючи потік туристів і ділові зв’язки, і не зацікавлені в зниженні цін для стимулювання перевезень».

«Ryanair — єдина авіакомпанія, яка показує значне зростання в Європі, тоді як інші скорочують потужності, робочі місця та авіапарк. Поставивши на крило понад 150 нових літаків у найближчі 4 роки, Ryanair зможе забезпечити швидке зростання пасажиропотоку, зв’язок та доступність, необхідні для розвитку грецького туристичного ринку».

Генеральний директор Ryanair Едді Вілсон зазначив: «Ми розчаровані, оголосивши про закриття нашої бази в Афінах наприкінці жовтня на весь зимовий сезон, але грецький уряд з незрозумілих причин не відреагував на амбітні плани Ryanair, не захотів знижувати аеропортові збори та надати підтримку відновлення трафіку після COVID-19, як це вже зробили Хорватія, Ірландія, Португалія та інші».

Подібні дії влади вже призвели до закриття бази Ryanair на Родосі цього літа, а тепер фактично змусив перевізника закрити Афіни та перерозподілити свої можливості на дешевші конкуруючі напрямки, такі як Італія, Іспанія, Кіпр та Португалія.

«Структура стягування плати в аеропортах Греції є неефективною, оскільки вона винагороджує німецьких операторів, які контролюють життєво важливу частину національної інфраструктури Греції, на шкоду економічному зростанню у сфері туризму. Ми закликаємо міністра Кікіліаса нарешті дати письмову відповідь на пропозиції Ryanair щодо розвитку, які трансформують грецький туризм і створять тисячі робочих місць у Греції у зимовий період».