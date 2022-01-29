Покоївка розкрила секрети готельної індустрії: “Я б не рекомендувала пити з цих склянок”

Секрети готельної промисловості розкрила колишня співробітниця Джанесса Річард. У своєму TikTok вона опублікувала серію відео, де ділиться з підписниками прихованою від мандрівників інформацією.

За словами дівчини, насамперед відпочиваючим не варто одразу лягати на ліжко, як тільки вони заходять до кімнати. Потрібно зняти ковдру, оскільки більшість готелів ніколи не стирають ковдри та покривала у перервах між гостями.

“Їх прання, можливо, раз на рік або взагалі ніколи, що страшенно огидно”, – повідомила вона туристам.

Те саме можна сказати і про килимах у номері. Тому Джанесса порадила не ходити по них босоніж і одягти бодай шкарпетки. До речі, про частоту прання постільної білизни екс-працівниця готелю не згадала.

Також колишня робітниця готелю радить не використовувати готельні склянки для пиття або перед цим відмити їх, бажано з миючим засобом.

“Я б не рекомендувала пити з цих склянок, тому що більшу частину часу їх не міняють між гостями, доки вони виглядають “чистими”, – розповіла дівчина.

Поділилася вона та приємними секретами. Так, Джанесса радить “бути милими” на ресепшені готелю, і в такому разі зростають шанси на покращення категорії номеру.

“Різні готельні бренди дотримуються різних правил щодо підвищення класу обслуговування своїх гостей. Готелю, в якому я працювала, було все одно: поки що у нас була можливість, нам дозволяли підвищити клас номера. Були туристи, які просили безкоштовне підвищення категорії номера, і якщо вони були милі зі мною – вони його отримували, а якщо ні – я б легко їм збрехала і сказала, що немає такої можливості та вільних номерів”, – заявила екс-працівниця готелю.

Вона також рекомендує бронювати номери безпосередньо, оскільки за допомогою різних посередників номер і тип номера не завжди можуть гарантуватися при заселенні.

Також дівчина пояснила чому в готелі ніколи не вимовляють номер кімнати туриста вголос.

“Це робиться з метою безпеки – хто знає, що за люди стоять у лобі та слухають. Тому за законом працівникам готелю не дозволено вимовляти номер вашої кімнати вголос. Найчастіше ми пишемо його на конверті”, – запевнила вона.

А сніданки, як каже колишня робітниця готельної індустрії, можна взяти із собою.

“Якщо ваш сніданок включений у вартість вашого проживання, але ви йдете до початку сніданку, ви завжди можете запитати персонал, чи можуть вони приготувати сніданок на винос. Як правило, ви отримаєте сумку з деяким набором їжі”, – пояснила Джанесса.

На своїй сторінці в TikTok Джанесса Річард попереджає, що всі її зізнання та секрети роботи в готелі засновані лише на її власному досвіді. Відколи вона звільнилася звідти 6 років тому, деякі речі могли змінитися. Крім того, вона радить не узагальнювати роботу всіх готелів за правилами в одному з них.