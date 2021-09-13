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The plane was forced to land due to the passenger’s refusal to leave the toilet

Gleb Parfenenko
The plane was forced to land due to the passenger's refusal to leave the toilet

Самолет со 134 пассажирами на борту был вынужден совершить незапланированную посадку в Австрии после того, как один из пассажиров заперся в туалете и отказался выходить, сообщает агентство DPA.

51-летний мужчина провел все время в туалете, и пилот решил посадить самолет, направлявшийся позавчера с Кипра в Цюрих, в австрийском городе Грац, сообщила вчера полиция.

Мужчина сотрудничал с пограничниками и покинул туалет после вынужденной посадки.

Власть до сих пор не могут понять, что заставило его так долго находиться в туалете. В его багаже ​​не было обнаружено никаких опасных предметов, и не было обнаружено никаких повреждений туалета. Во время допроса пассажир молчал.

Вероятно, он продолжил свой путь на поезде.

По данным полиции, самолет Airbus A320 (Аэробус А320) смог снова взлететь через 45 минут.

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