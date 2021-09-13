Самолет был вынужден приземлиться из-за отказа пассажира выйти из туалета

По данным DPA, самолет со 134 людьми на борту был вынужден совершить незапланированную посадку в Австрии после того, как один из пассажиров заперся в туалете и отказался выходить.

51-летний мужчина все время проводил в туалете, и пилот решил посадить самолет, летевший позавчера из Кипра в Цюрих, в австрийском городе Грац, сообщила вчера полиция.

Мужчина сотрудничал с пограничниками и покинул туалет после вынужденной посадки.

Власти до сих пор не могут понять, что заставило его так долго оставаться в туалете. В его багаже не было обнаружено опасных предметов и повреждений туалета не обнаружено. Во время допроса пассажир молчал.

Вероятно, он продолжил путь поездом.

По данным полиции, Airbus A320 (Airbus A320) смог снова взлететь через 45 минут.