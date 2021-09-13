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Літак був змушений приземлитися через відмову пасажира вийти з туалету

Гліб Парфененко
Літак був змушений приземлитися через відмову пасажира вийти з туалету

Літак зі 134 людьми на борту був змушений здійснити незаплановану посадку в Австрії після того, як один з пасажирів замкнувся в туалеті і відмовився виходити, повідомляє агентство DPA.

51-річний чоловік провів весь час в туалеті, і пілот вирішив посадити літак, що прямував позавчора з Кіпру до Цюріха, в австрійському місті Грац, повідомила вчора поліція.

Чоловік співпрацював з прикордонниками і покинув туалет після вимушеної посадки.

Влада досі не можуть зрозуміти, що змусило його так довго перебувати в туалеті. У його багажі не було виявлено ніяких небезпечних предметів, і не було виявлено ніяких пошкоджень туалету. Під час допиту пасажир мовчав.

Імовірно, він продовжив свій шлях на поїзді.

За даними поліції, літак Airbus A320 (Аеробус А320) зміг знову злетіти через 45 хвилин.

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