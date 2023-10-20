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На півночі Європи готуються до удару найсильнішого шторму «Бабет»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На півночі Європи готуються до удару найсильнішого шторму «Бабет»

Як повідомляє портал The Local, у Данії, Швеції та Норвегії готуються до удару шторму «Бабет».

Так, південь Данії вже постраждав від негоди — там почалися повені, проте шторм посилиться сьогодні до кінця дня і завтра. У низці районів через підтоплення перекрито автодороги, повалено дерева. Місцеві метеорологи запровадили «дуже небезпечний рівень загрози».

Синоптики побоюються, що цей шторм може стати сильнішим за 100 років.

У Норвегії призупинено роботу поромів, перекрито кілька мостів, у тому числі Хардангерський міст на південному заході країни.

На півдні Швеції сьогодні було обмежено рух автобусів та поїздів за низкою маршрутів.

Раніше шторм “Бабет” обрушився на Ірландію та Шотландію.

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