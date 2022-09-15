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“Таємниця голого туриста”: У Бразилії рятувальники витягли з 90-метрової ущелини повністю оголеного чоловіка

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Бразилії рятувальники витягли з 90-метрової ущелини у природному парку Местре-Альваро повністю оголеного чоловіка. При цьому молодик не зміг пояснити, як там виявився, передає Dip.org.ua посиланням на The Mirror.

Постраждалого знайшли після того, як перехожий почув його крики про допомогу. Рятувальники були вражені, коли прибули на місце події та виявили, що на чоловікові не було одягу. Їх також вразило, що він залишився живим після падіння з такої висоти.

“Ми направили рятувальників на місце події, і вони знайшли потерпілого в тріщині між двома стрімчаками. Він не міг вибратися самостійно”, – повідомили у пожежній службі.

Там наголосили, що голий чоловік перебував у дуже важкодоступному місці.

“Був ризик, що він впаде будь-якої миті. Нам довелося скористатися вертольотом, щоб підлетіти до ущелини і спустити туди рятувальний кошик”, – зазначили рятувальники.

"Таємниця голого туриста": У Бразилії рятувальники витягли з 90-метрової ущелини повністю оголеного чоловіка

Після того, як рятувальники витягли його, потерпілого було госпіталізовано з травмами та переохолодженням. Лікарі надали йому медичну допомогу. Врятованим виявився 19-річний чоловік, який приїхав із міста Віла-Велья, розташованого за 30 кілометрів від заповідника.

Потерпілий не зміг пояснити рятувальникам, чому на ньому не було одягу. Він заявив, що не пам’ятає, як опинився в ущелині, але розповів, що був у заповіднику з друзями.

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