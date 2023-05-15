Близько 10 туристів постраждали від нападу піранії на бразильському курорті

Зграя піраній напала на відпочиваючих, які купалися в річці на бразильському курорті Тарума-Асу, на північному сході від Манауса, столиці штату Амазонас. Щонайменше вісім людей отримали травми.

Інцидент стався ще 1 травня, але про нього стало відомо лише зараз. За даними порталу Livescience, піранії вгризалися в ноги людей, які перебувають у воді.

Експерти вважають, що напад хижаків є випадковим. На їхню думку, зграя переплутала кінцівки тих, що купаються з їжею. Саме в цьому місці, зазначають фахівці, відвідувачі кафе найчастіше кидають у воду продукти, підгодовуючи пірань.

“Цей напад можна назвати “помилковою ідентифікацією”, як буває у випадку з акулами, коли вони приймають людину за їжу та нападають”, – зазначає професор біології в Університеті Західного Кентуккі Стів Хаскі.

Цю теорію підтримують колеги професора.

“Напад у Тарума-Асу міг бути викликаний тим, що одна піранія прийняла ногу людини за їжу, вкусила, що спровокувало потрапляння у воду крові. У той же час люди почали панікувати, здійснювати багато рухів, які могли бути схожими на рибу, що мечається. Кров і хаотичні рухи могли спровокувати зграю агресивно атакувати, до того ж люди купалися в місці годування пірань, що також могло бути приводом для нападу.

При цьому фахівці зазначають, що піранії не нападають на видобуток. Хижі види воліють ласувати падаллю, інші ж види цієї риби харчуються овочами, фруктами та комахами.

До речі, у піранії найсильніший укус серед костистих риб, по силі його прирівнюють до укусу білої акули. Тому напад цієї невеликої риби може завдати істотних збитків здоров’ю людини.