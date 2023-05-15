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БразиліяТуризм

Близько 10 туристів постраждали від нападу піранії на бразильському курорті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Близько 10 туристів постраждали від нападу піранії на бразильському курорті

Зграя піраній напала на відпочиваючих, які купалися в річці на бразильському курорті Тарума-Асу, на північному сході від Манауса, столиці штату Амазонас. Щонайменше вісім людей отримали травми.

Інцидент стався ще 1 травня, але про нього стало відомо лише зараз. За даними порталу Livescience, піранії вгризалися в ноги людей, які перебувають у воді.

Експерти вважають, що напад хижаків є випадковим. На їхню думку, зграя переплутала кінцівки тих, що купаються з їжею. Саме в цьому місці, зазначають фахівці, відвідувачі кафе найчастіше кидають у воду продукти, підгодовуючи пірань.

“Цей напад можна назвати “помилковою ідентифікацією”, як буває у випадку з акулами, коли вони приймають людину за їжу та нападають”, – зазначає професор біології в Університеті Західного Кентуккі Стів Хаскі.

Цю теорію підтримують колеги професора.

“Напад у Тарума-Асу міг бути викликаний тим, що одна піранія прийняла ногу людини за їжу, вкусила, що спровокувало потрапляння у воду крові. У той же час люди почали панікувати, здійснювати багато рухів, які могли бути схожими на рибу, що мечається. Кров і хаотичні рухи могли спровокувати зграю агресивно атакувати, до того ж люди купалися в місці годування пірань, що також могло бути приводом для нападу.

При цьому фахівці зазначають, що піранії не нападають на видобуток. Хижі види воліють ласувати падаллю, інші ж види цієї риби харчуються овочами, фруктами та комахами.

До речі, у піранії найсильніший укус серед костистих риб, по силі його прирівнюють до укусу білої акули. Тому напад цієї невеликої риби може завдати істотних збитків здоров’ю людини.

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