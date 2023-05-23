Оголошено, з чим зіткнуться туристи в аеропортах Європи у травні та червні

Туристи продовжують подорожувати Європою, однак у травні та червні вони зіткнуться з новими проблемами: туристичний сектор вже не має справу з пандемією, але він точно має справу з її наслідками, які накладаються на зростаючі ціни на нафту, а тепер ще й на страйки, що відбуваються по всій Європі.

Як повідомив портал Schengenvisainfo, через масові протести, які охоплять як мінімум чотири країни, туристи зіткнуться із вимушеними змінами своїх планів на відпочинок. Для розуміння масштабів проблеми відомий лоукостер Ryanair навів деякі цифри: через 50-денні страйки авіадиспетчерів по всій Європі в період з січня по квітень було зірвано 3.7 тис. рейсів і порушено плани понад 666 тис. пасажирів.

Наведемо список держав, де найближчими днями та тижнями очікуються протести:

Бельгія. 22 травня, у понеділок співробітники сектору перевезень вийдуть на вулиці на знак протесту проти зазіхань на права працівників та соціального демпінгу. Очікуються збої у роботі автобусів, трамваїв та метро. Рекомендується звіритися з головним транспортним оператором Брюсселя (STIB-MIVB), щоб отримати інформацію про можливі затримки та зміни у графіку.

Іспанія. Пілоти авіакомпаній протестують проти дій Міністерства транспорту. Акції обурень мають розпочатися 22 травня, у понеділок. Очікуються страйки та затримки рейсів аж до п’ятниці, 26 травня, та їх продовження 29, 30 травня, 1 та 2 червня. Можливе приєднання інших категорій працівників до протестів.

Італія. Страйки профспілок перенесено на 4 червня через повені в Емілії-Романьї. Проте два профспілки, CUB та USB, з 19 травня продовжують протестувати проти нестабільних робочих контрактів та низьких зарплат, внаслідок чого національний авіаперевізник Італії ITA скасував 113 внутрішніх рейсів, і пасажирам довелося шукати інші шляхи виїзду. У травні та червні очікуються скасування внутрішніх рейсів та затримки вильотів. 26 травня планується загальний страйк, який може вплинути на роботу трамваїв, метро та автобусів, можливо, і рейсів також.

Франція. Місцеві виходять на вулиці, заявляючи про незгоду із реформою щодо збільшення пенсійного віку. Наступні дати страйків намічені на 6 та 8 червня. Можливі скасування авіарейсів та закриття туристичних маршрутів.

Що робити туристам, що прямують до регіону? Пасажирам рекомендується бути готовими до можливих затримок та скасування рейсів, а також стежити за оновленнями від авіакомпаній та транспортних операторів, т.к. протести, які нерідко переростають у потужні та затяжні зіткнення, можуть негативно вплинути на подорожі та відвідування європейських країн загалом.