Як борються з пандемією у Європі? Більшість країн повернулися до обмежень

У зв’язку зі збільшенням числа інфекцій у Болгарії було введено паспорти covid, а у Словаччині вони будуть застосовуватися до співробітників та клієнтів у районах із найгіршою епідемічною ситуацією. У Берліні та Баварії вхід до ресторанів та кінотеатрів буде неможливим для учасників тестування, а лише для вакцинованих чи вилікованих людей.

З п’ятниці у Данії, зокрема, відновлено обов’язок надавати свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 у ресторанах та приміщеннях, де перебуває понад 200 осіб або місць на 2 тисячі.

У Норвегії знову введено карантин для невакцинованих осіб з Польщі. У деяких містах, зокрема у Тромсе на півночі країни до середини листопада діють місцеві обмеження: необхідність масок у громадському транспорті, відстань в один метр і обмежений годинник роботи ресторанів.

У Фінляндії, коли суспільство наближається до порога колективного імунітету (нині близько 80% населення отримали дві дози вакцини), більшість епідемічних обмежень було знято на початку жовтня. Поточна рекомендація носити маски в громадських місцях (з моменту початку пандемії не було видано жодних ордерів) була змінена на використання масок «на власний розсуд».

В Естонії з населенням 1,3 мільйона людей епідемічна ситуація зараз серйозніша і, як і в інших країнах Балтії, одна з найважчих у Європі. Через навантаження на охорону здоров’я та повільний прогрес вакцинації уряд нещодавно вирішив, що негативний результат тесту на коронавірус не буде перепусткою в деякі громадські місця та об’єкти (такі як культурні, розважальні, ресторани, бари та кафе).

Ці місця – принаймні на початок січня – доступні лише для вакцинованих людей. Наприкінці жовтня у більшості громадських місць було відновлено обов’язок носити маски. Після закінчення так званого під час осінніх шкільних канікул деякі самоврядування (наприклад, столиця Таллінн) вирішили на короткий час перевести школи (4-8 класи) на дистанційне навчання. Сьогодні система тестування практично універсальна у школах. Студенти проводять тест вдома (самостійно або під наглядом дорослих) і мають представляти свої результати тричі на тиждень.

Боротьба з пандемією у Болгарії, Чехії та Словаччині

У Болгарії в середині жовтня зобов’язання провести так звані зелені паспорти, тобто сертифікати, що підтверджують вакцинацію, зараження чи негативний тест на антиген чи ПЛР. Сертифікати, які також отримають люди з високим рівнем антитіл, дають їм право відвідувати низку громадських закладів – ресторани, торгові центри, тренажерні зали та кінотеатри. Вони повинні належати як персоналу, так і клієнтам, а також застосовуватися до шкільного та медичного персоналу. Майже у двох третинах шкіл країни учні навчаються дистанційно, а з середини тижня учням з 1 до 4 класу дозволяється навчатися на денному відділенні після тестування двічі на тиждень. Якщо батьки не погоджуються на тест, діти навчаються дистанційно.

У Чехії з 1 листопада термін дії тестів на антигени скорочено до 1 дня, а термін дії ПЛР – до 72 годин. Тести, які фінансуються фондами медичного страхування, проводитимуться лише за вказівкою лікаря або служб гігієни та особам віком до 18 років або особам, які отримали першу дозу вакцинації. Також запроваджено обов’язок перевіряти свідоцтва про вакцинацію персоналом ресторанів, кафе та барів. На практиці людину без сертифіката обслуговувати не слід, але вже відомо, що деякі власники ресторанів не дотримуватимуться положень і ризикують високими штрафами.

У п’ятницю парламент Словаччини прийняв проект змін, які дозволяють вводити на робочих місцях сертифікати covid, що позначають щеплення, проходження інфекції або негативний результат тесту. Якщо співробітник не має довідок і не хоче здавати аналізи, роботодавець зобов’язаний їх надати, і відмова означатиме неоплачувану відпустку. Правила передбачають перевірку сертифікатів, у тому числі їх справжність, власниками сервісних компаній та ресторанів, барів, клубів та готелів, інакше приміщення можуть бути закриті на 30 днів. Влада раніше заявляла, що нові правила застосовуватимуться в округах із найгіршою епідемічною ситуацією, де заклади обслуговування, ресторани та готелі будуть відкриті лише для вакцинованих людей.

Які справи в Західній Європі?

У зв’язку з великою кількістю коронавірусних інфекцій у Берліні з понеділка та в Баварії з наступного вівторка застосовуватиметься правило 2G (прийом вакцинованих та одужуючих). Доступ до ресторанів, кінотеатрів або спортивних споруд буде неможливим для людей з негативними результатами тестів. У зв’язку з різким збільшенням кількості інфекцій по всій країні також було повторно введено безкоштовні тести на наявність SARS-CoV-2.

У Франції було оголошено, що з середини грудня паспорт здоров’я для людей віком від 65 років піддаватиметься бустерній дозі вакцини COVID-19.

Після вересневих рішень про відміну вимоги носити маски в громадських місцях на відкритому повітрі та на шкільній території у жовтні уряд Португалії скасував порядок соціальної дистанції в 1,5 метра у храмах та обмеження на кількість людей, які їх відвідують. Також міністерство зняло заборону на вхід опікунів дітей до дитячих садків та скасувало обмеження на кількість людей у ​​закладах громадського харчування та розваг. Вимога від клієнтів пред’явити паспорт covid також була скасована.