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Новий закон Австрії зобовʼязує лікарів вбивати пацієнтів за їх проханням

Євгеній Подольський

Конституційний суд Австрії зобов’язав уряд країни розробити правові норми, що стосуються так званої евтаназії. Лікарі побоюються, що новий закон може чинити тиск на медиків або навіть зобов’язати їх вбивати пацієнтів на їх прохання.

У грудні 2020 року Конституційний суд Австрії постановив, що національний уряд має розробити закон, що стосується так званого самогубства за допомогою медицини. Термін – до кінця 2021 року. Невідомо, чи виконає уряд це зобов’язання; Однак деякі лікарі побоюються, що ці правила не будуть мати драматичних наслідків для свободи совісті в Австрії.

Заяву з цього приводу було представлено Зальцбургским форумом лікарів за життя. Згідно із заявою, майбутні правила повинні чітко роз’яснювати, що вбивство пацієнтів не входить в обов’язки лікарів. Завдання медиків – не “вбивати людей або активно скорочувати їхнє життя – ні прямими діями, ні наданої їм підтримки».

Лікарі повинні робити все, що в їх силах, щоб лікувати і рятувати, а вбивство людей повністю суперечить цьому принципу, підкреслили лікарі. Лікарі вимагають відповідних запевнень щодо необов’язкової підтримки вбивства пацієнтів як для лікарень, так і для будинків престарілих.

Кожному австрійцю має бути гарантовано право відхилити прохання пацієнта про допомогу в убивстві або самогубство.

Лікарі також закликали владу Австрії внести поправки до конституції.

На їхню думку, в конституцію слід включити заборону на так зване вбивство на вимогу, тобто загальне право вимагати смерті.

На думку лікарів, тільки зміна конституції гарантує, що в майбутньому Конституційний суд Австрії не буде накладати на владу обов’язок вводити постанови, що узаконюють цей вид практики.

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