Названі найкращі місця на планеті для віддаленої роботи

Сьогодні є чимало місць на різних континентах, де можна жити, працювати і, головне, заробляти, не виходячи зі свого ноутбука.

Через пандемію, що розпочалася у 2020 році, потреби у віддаленій роботі зросли вдесятеро. Понад 270 мільйонів користувачів працюють зараз віддалено у всьому світі. Ось деякі з найкращих місць для комфортної роботи далеко від дому.

Чіангмай, Таїланд

У світі цифрових кочівників це місце північ від Таїланду стало легендою. Чіангмай часто займає перші місця у списках найкращих для цифрових кочівників. Чіангмай – це красиві храми, зелені джунглі, сучасні коворкінги, жваві нічні ринки, зручний транспорт та унікальна тайська кухня. Єдиний мінус, мабуть, погана якість повітря.

Кангу, Балі

Балі завжди був популярним місцем відпочинку, але в останні роки він набув репутації майже ідеального місця для цифрових кочівників. У рейтингу найкращих міст від Nomad List Кангу зазвичай займає найвищі місця. Звичайна спільнота серферів сьогодні є численними коворкінгами, гідними Instagram кафе в австралійському стилі та динамічною спільнотою цифрових кочівників. Все це і призвело до величезного зростання популярності. Крім того, Кангу залишається чудовим місцем для серфінгу в час дозвілля.

Убуд, Балі

Незважаючи на близькість до Чангу, Убуд має яскраво виражену індивідуальність. У невимушеній атмосфері можна знайти всі зручності для цифрових кочівників, включаючи коворкінги, першокласні кафе та багато колег. Убуд — це місце для тих, хто віддає перевагу лісам і йоги пляжам і серфінгу. Світові студії йоги, менша скупченість, ніж у Чангу, і вражаючі водоспади поблизу — кілька переваг Убуда. З недоліків відзначимо віддаленість від пляжу, слабкий Wi-Fi за межами коворкінгів та відсутність нічного життя.

Бангкок, Таїланд

Бангкок іноді не згадується, коли йдеться про найкращі місця для цифрових кочівників, тому що Чіангмай часто виходить на перше місце. Бангкок, однак, важко перевершити, навіть незважаючи на те, що він дорожчий. Коворкінги, великі торгові центри з кондиціонерами, недорогі продуктові лавки та ультрасучасна транспортна система — це легко доступно в столиці.

Хошимін, В’єтнам

Сайгон, як його називають в’єтнамці, схожий на Бангкок, хоча атмосфера В’єтнаму та Таїланду різна. Сайгон значно сучасніший, ніж інші регіони В’єтнаму, тому що це головний фінансовий центр країни. Місто Хошимін — одне з найкращих місць для цифрових кочівників, які лише розпочинають свою подорож, бо у В’єтнамі загалом дешево. У місті повно коворкінгів, багато іноземців та завжди досить недорогої, смачної їжі. А ще у В’єтнамі культ справжньої кави.

Буенос-Айрес, Аргентина

Одним із найкращих місць для цифрових кочівників, які бажають змінити пляжі Південно-Східної Азії на латиноамериканський колорит, є Буенос-Айрес. Місто відрізняється культурною різноманітністю, що сформувалася під впливом європейських, північноамериканських та латиноамериканських впливів. У Буенос-Айресі захоплююче нічне життя, спекотні футбольні матчі, нескінченне танго та просто ідеальний клімат.

Будапешт, Угорщина

Будапешт має всю пишність, культуру і чарівність європейського міста, але не такий дорогий. Дунай поділяє місто надвоє, як географічно, і культурно. З одного боку – гориста, стара частина міста. Сучасний бік Будапешта на іншому березі. Будапешт – одне з найкращих місць для цифрових кочівників, але якщо квітуча кулінарна культура та нічне життя – недостатні аргументи, можливо, остаточну точку поставлять теплі ванни. Понад 120 гарячих джерел виправдовують своє прізвисько «Місто лазень».