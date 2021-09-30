Талібан використав зброю проти жіночого протесту

«Талібан» вистрілив в повітря, щоб придушити невелику демонстрацію жінок, які потребували, щоб нові лідери Афганістану поважали їх права, повідомив присутній на місці репортер AFP.

Шість жінок, які протестували у середній школі в східній частині Кабула, зажадали повернути дівчаток в середні школи, які нова афганська влада закрила для них на початку вересня.

Афганські жінки провели демонстрацію під гаслом «Не ламайте наші ручки, не кидайте наші книги, не закривайте наші школи», – повідомляє AFP.

Солдати розігнали акцію протесту пострілами в повітря і не дозволили іноземним журналістам висвітлювати захід.

«Демонстрація не узгоджена»

Мавлаві Насратуллах, представившись командиром спецпідрозділів в Кабулі, стверджував, що демонстрація «не була узгоджена з органами безпеки».

«У них є право на протест, як і в будь-якій країні, але вони повинні спочатку повідомити про це у відповідні органи», – додав він.

Незалежні протести спалахнули в багатьох містах Афганістану після захоплення влади в Кабулі 15 серпня талібами. Однак їх кількість зменшилася після того, як було оголошено, що будь-який несанкціонований протест буде «суворо покараний».

Відкриття коледжу для дівчаток?

Раніше у вересні таліби пообіцяли знову відкрити середні школи і коледжі для дівчаток, але деякі афганці скептично ставляться до цих обіцянок.

– Це був останній раз. Вони повторили, що дозволять нам повернутися до роботи, але цього не сталося, – сказала одна з афганських жінок-професорів в інтерв’ю французькому агентству.

Уроки в афганських школах були припинені в середині серпня після того, як таліби повернулися до влади і прозахідний уряд звалилося. Раніше вони були відновлені для хлопчиків і дівчаток в початкових школах.