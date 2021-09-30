Афганистан: протест женщин в Кабуле. Талибан применил оружие

«Талибан» выстрелил в воздух, чтобы подавить небольшую демонстрацию женщин, требующих, чтобы новые лидеры Афганистана уважали их права, сообщил присутствовавший на месте репортер AFP.

Шесть женщин, протестовавших у средней школы в восточной части Кабула, потребовали вернуть девочек в средние школы, которые новые афганские власти закрыли для них в начале сентября.

Афганские женщины провели демонстрацию под лозунгом «Не ломайте наши ручки, не сжигайте наши книги, не закрывайте наши школы», — сообщает AFP.

Солдаты разогнали акцию протеста выстрелами в воздух и не позволили иностранным журналистам освещать мероприятие.

«Демонстрация не согласована»

Мавлави Насратуллах, представившись командиром спецподразделений в Кабуле, утверждал, что демонстрация «не была согласована с органами безопасности».

«У них есть право на протест, как и в любой другой стране, но они должны сначала сообщить об этом в соответствующие органы», — добавил он.

Независимые протесты вспыхнули во многих городах Афганистана после захвата власти в Кабуле 15 августа талибами. Однако их количество уменьшилось после того, как было объявлено, что любой несанкционированный протест будет «строго наказан».

Открытие колледжа для девочек?

Ранее в сентябре талибы пообещали вновь открыть средние школы и колледжи для девочек, но некоторые афганцы скептически относятся к этим обещаниям.

— Это был последний раз (1996 — 2001 — ППА). Они повторили, что позволят нам вернуться к работе, но этого не произошло, — сказала одна из афганских женщин-профессоров в интервью французскому агентству.

Уроки в афганских школах были приостановлены в середине августа после того, как талибы вернулись к власти и прозападное правительство рухнуло. Ранее они были возобновлены для мальчиков и девочек в начальных школах.