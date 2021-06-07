Європарламент відновив свої пленарні сесії в Страсбурзі

Більше року пандемія змушувала депутатів залишатися в брюссельському будинку або брати участь в засіданнях віртуально. Не всі хочуть повертатися з Бельгії до Франції.

Цей християнський демократ з Португалії і 80 її колег підписали лист, в якому стверджується, що багато співробітників парламенту тимчасово змінять місце роботи, не будучи щепленими від Covid-19.

«Доведеться перемістити значну кількість парламентського персоналу, і це може бути фактором ризику, – сказала Лідія Перейра. – Тому я думаю, було б розумніше дочекатися більш високого рівня вакцинації. Ми змогли б перебратися в Страсбург більш безпечним способом, ніж ми робимо це сьогодні. А в самому Страсбурзі ми знаходимося під великим обмеженням, тому що все ще закрито. Так що це буде незвичайною досвід».

Додаткові незручності створюють вимоги уявити після прибуття до Франції негативний результат ПЛР-тесту, а по поверненню в Бельгію або на батьківщину сісти на карантин. Може виникнути плутанина при пред’явленні різних довідок, виданих державної влади.

Євродепутат зі Страсбурга збирається схвалити запровадження по всьому ЄС єдиного документа, що свідчить про відсутність коронавируса:

«Я вважаю символічним той факт, що ми збираємося голосувати в Страсбурзі за європейський ковідний сертифікат, який полегшить формальності при перетині кордонів, – сказав Фаб’єн Келлер. – Це допоможе відновити режим Шенгенської зони вільного пересування, а вона є важливим завоюванням Європейського Союзу. Врахуйте, що деякі співробітники приїхали з Брюсселя, але не всі».

Пленарна сесія в цей раз гібридна: деякі депутати братимуть участь в дебатах і голосувати по віддаленій зв’язку, а інші – очно.