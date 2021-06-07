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Європарламент відновив свої пленарні сесії в Страсбурзі

Більше року пандемія змушувала депутатів залишатися в брюссельському будинку або брати участь в засіданнях віртуально. Не всі хочуть повертатися з Бельгії до Франції.

Цей християнський демократ з Португалії і 80 її колег підписали лист, в якому стверджується, що багато співробітників парламенту тимчасово змінять місце роботи, не будучи щепленими від Covid-19.

«Доведеться перемістити значну кількість парламентського персоналу, і це може бути фактором ризику, – сказала Лідія Перейра. – Тому я думаю, було б розумніше дочекатися більш високого рівня вакцинації. Ми змогли б перебратися в Страсбург більш безпечним способом, ніж ми робимо це сьогодні. А в самому Страсбурзі ми знаходимося під великим обмеженням, тому що все ще закрито. Так що це буде незвичайною досвід».

Додаткові незручності створюють вимоги уявити після прибуття до Франції негативний результат ПЛР-тесту, а по поверненню в Бельгію або на батьківщину сісти на карантин. Може виникнути плутанина при пред’явленні різних довідок, виданих державної влади.

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Євродепутат зі Страсбурга збирається схвалити запровадження по всьому ЄС єдиного документа, що свідчить про відсутність коронавируса:

«Я вважаю символічним той факт, що ми збираємося голосувати в Страсбурзі за європейський ковідний сертифікат, який полегшить формальності при перетині кордонів, – сказав Фаб’єн Келлер. – Це допоможе відновити режим Шенгенської зони вільного пересування, а вона є важливим завоюванням Європейського Союзу. Врахуйте, що деякі співробітники приїхали з Брюсселя, але не всі».

Пленарна сесія в цей раз гібридна: деякі депутати братимуть участь в дебатах і голосувати по віддаленій зв’язку, а інші – очно.

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