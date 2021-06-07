Европарламент возобновляет свои пленарные сессии в Страсбурге

Больше года пандемия вынуждала депутатов оставаться в брюссельском здании или участвовать в заседаниях виртуально. Не все хотят возвращаться из Бельгии во Францию.

Этот христианский демократ из Португалии и 80 её коллег подписали письмо, в котором утверждается, что много сотрудников парламента временно сменят место работы, не будучи привитыми от Covid-19.

«Придётся переместить значительное количество парламентского персонала, и это может быть фактором риска, — сказала Лидия Перейра. — Поэтому я думаю, было бы разумнее дождаться более высокого уровня вакцинации. Мы смогли бы перебраться в Страсбург более безопасным способом, чем мы делаем это сегодня. А в самом Страсбурге мы находимся под большими ограниченями, потому что всё ещё закрыто. Так что это будет необычной опыт ».

Дополнительные неудобства создают требования представить по прибытии во Францию отрицательный результат ПЦР-теста, а по возвращению в Бельгию или на родину сесть на карантин. Может возникнуть путаница при предъявлении различных справок, выданных национальными властя.

Евродепутат из Страсбурга собирается одобрить внедрение по всему ЕС единого документа, свидетельствующего об отсутствии коронавируса:

«Я считаю символичным тот факт, что мы собираемся голосовать в Страсбурге за европейский ковидный сертификат, который облегчит формальности при пересечении границ, — сказал Фабьен Келлер. — Это поможет восстановить режим Шенгенской зоны свободного передвижения, а она является важным завоеванием Европейского Союза. Учтите, что некоторые сотрудники приехали из Брюсселя, но не все ».

Пленарная сессия в этот раз гибридная: некоторые депутаты будут участвовать в дебатах и голосовать по удалённой связи, а другие — очно.