В ЄС визначають нові рамки відносин з Росією

Верховний представник Європейського союзу (ЄС) з міжнародних відносин і політики безпеки Жозеп Боррель підготував документ, який визначить рамки відносин ЄС з Росією. Документ буде представлений на затвердження лідерів країн-членів ЄС.

На прес-конференції з нагоди презентації документа, Боррель зазначив, що відносини з Росією будуть будується на трьох основних принципах: «відштовхнути, обмежити і встановити зв’язки».

«Росія – найбільший сусід ЄС і важливий глобальний гравець», – сказав глава європейської дипломатії, звинувативши при цьому Кремль в погіршенні відносин з Брюсселем.

«Не дивлячись на спроби Росії розділити нас, Євросоюз залишився єдиним цілим. Ця єдність є нашим найбільшим надбанням і потребує подальшого зміцнення», – підкреслив Боррель.

При цьому глава європейської дипломатії назвав тісну співпрацю з Росією віддаленою перспективою.

«ЄС повинен реально бути готовим до подальшого погіршення відносин з Росією. На даний момент відносини знаходяться на найнижчому рівні. І подальша регресія в стосунках на сьогоднішній день здається найбільш імовірним розвитком», – зазначив Боррель.

ЄС розраховує на те, щоб відносини з Росією будуть більш стабільними і передбачуваними, і в зв’язку з цим буде діяти з розумінням «відштовхнути, обмежити і встановити відносини», підсумував глава європейської дипломатії.