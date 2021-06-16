ЕС готовит жесткие рамки по отношению к России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель подготовил документ, который определит рамки отношений ЕС с Россией. Документ будет представлен на утверждение лидеров стран- членов ЕС.

На пресс-конференции по случаю презентации документа, Боррель отметил, что отношения с Россией будут строится на трех основных принципах: «оттолкнуть, ограничить и установить связи».

«Россия — крупнейший сосед ЕС и важный глобальный игрок», — сказал глава европейской дипломатии, обвинив при этом Кремль в ухудшении отношений с Брюсселем.

«Несмотря на попытки России разделить нас, Евросоюз остался единым целым. Это единство является нашим самым крупным достоянием и нуждается в дальнейшем укреплении», — подчеркнул Боррель.

При этом глава европейской дипломатии назвал тесное сотрудничество с Россией отдаленной перспективой.

«ЕС должен реально быть готовым к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. На данный момент отношения находятся на самом низком уровне. И дальнейшая регрессия в отношениях на сегодняшний день кажется наиболее вероятным развитием», — отметил Боррель.

ЕС рассчитывает на то, чтобы отношения с Россией будут более стабильными и предсказуемыми, и в этой связи будет действовать с пониманием «оттолкнуть, ограничить и установить отношения», подытожил глава европейской дипломатии.