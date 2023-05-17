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З’явилися моторошні кадри, як туристи зістрибують з корабля що тоне, після його краху в єгипетському Бермудському трикутнику

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
З'явилися моторошні кадри, як туристи зістрибують з корабля що тоне, після його краху в єгипетському Бермудському трикутнику

Надзвичайну подію довелося пережити туристам, які розраховували на люкс-прогулянку на яхті Червоним морем. У мережі з’явилися жахливі кадри того, як туристи зістрибують з корабля, що тоне, після його краху в єгипетському «Бермудському трикутнику» біля рифу Шааб-Абу-Нухас. Яхта, якою подорожували 16 європейських туристів, перекинулася і пішла на дно. На щастя, обійшлося без жертв.

Як розповідає британське видання Sun, яке взяло інтерв’ю у одного з туристів, очевидця цієї катастрофи, на борту 40-метрової чартерної яхти-люкс знаходилися 16 туристів, в основному британці та іспанські дайвери, які якраз і планували занурення на мисі Шааб-Абу, Який неофіційно відомий як Бермудський трикутник Червоного моря – і він виправдав свою славу. Яхта зазнала аварії зовсім раптово для туристів.

«Це мав бути хороший легкий перехід… ми обговорювали занурення, і раптом човен сильно розгойдало, на нас почали сунутись столи, нам доводилося піднімати ноги, щоби вони в нас не врізалися. Тому човен нахилило на 40 градусів, ми побачили морську піну за вікном, тиск води викидав воду крізь щілини навколо вікна», – розповів турист про перші моменти катастрофи. Як видно на жахливих кадрах, корабель перекинувся на бік і почав занурюватися у воду.

«Ми мало не застрягли в каюті, і ледве вибралися звідти, але все ж таки ми пробилися назовні. Ми були впевнені, що якщо цей човен перевернеться, ми загинемо… вікна могли розбитися раніше, ніж ми вибралися б, і ми залишилися б у пастці», – розповідає британець.

На щастя, холоднокровність туристам не зрадила – хоча на страшних кадрах видно, як частина їх них стрибає у воду, щоб уникнути занурення разом з човном, всі туристи успішно піднялися на борт кількох рятувальних плотів. Надзвичайна подія сталася в досить жвавому районі, в результаті потерпілих аварію швидко врятували інші судна, що наблизилися до місця ЧП. Загиблих та серйозних травм внаслідок інциденту немає. Однак практично всі речі туристів залишилися на затонулому човні.

Раніше DIP повыдомляв що, турист на човні, який затонув у Єгипті, зрозумів, що щось не так, побачивши рибу, що плаває за його вікном.

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