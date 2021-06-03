Єгипетський корабель INSPECTA-7 затонув в Суецькій затоці біля Рас-Гараба

Нафтове судно затонуло біля берегів Рас-Гараба на єгипетській стороні Червоного моря рано вранці в середу, в результаті чого загинув капітан.

Єгипетський морський буксир-постачальник INSPECTA 7, як повідомляється, затонув в Суецькому затоці біля Рас-Гараба

Влада Єгипту і рятувальники негайно кинулися до місця аварії і зуміли врятувати 11 осіб, які в той час перебували на борту човна.

Повідомляється, що капітан корабля Юсрі Султан потонув, коли спостерігав за порятунком своєї команди, відмовившись покинути судно до тих пір, поки не будуть врятовані всі члени екіпажу. Один інженер, який також був на борту, пропав без вісті.

За повідомленнями ЗМІ, судно, назване «Inspecta 7», було судном постачання, працювало з нафтовою компанією і пов’язаним з органом Міністерства Нафти і Мінерального Багатства в Рас-Гараба.

Також в середу найбільший військовий корабель Ірану «Харг» загорівся, а потім затонув в затоці Омана при нез’ясованих обставинах, повідомляють напівофіційні інформаційні агентства.

Пожежа почалася близько 2:25, і пожежники спробували його локалізувати, повідомляє агентство Fars New Agency. Судно затонуло недалеко від іранського порту Джаськ, приблизно в 1270 км (790 миль) на південний схід від Тегерана, недалеко від Ормузської протоки, вузького гирла Перської затоки.

На фотографіях, поширених в іранських соціальних мережах, видно, як моряки в рятувальних жилетах евакуюють судно після того, як за ними розгорілася пожежа. Державне телебачення і напівофіційні інформаційні агентства називали Харг «навчальним кораблем». Фарс опублікував відео густого чорного диму, що піднімається з корабля рано вранці в середу.