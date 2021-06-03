Египетский корабль INSPECTA-7 затонул в Суэцком заливе у Рас-Гараба

Нефтяное судно затонуло у берегов Рас-Гараба на египетской стороне Красного моря рано утром в среду, в результате чего погиб капитан.

Египетский морской буксир-поставщик INSPECTA 7, как сообщается, затонул в Суэцком заливе у Рас-Гараба

Власти Египта и спасатели немедленно бросились к месту аварии и сумели спасти 11 человек, в то время находились на борту лодки.

Сообщается, что капитан корабля Юсри Султан утонул, когда наблюдал за спасением своей команды, отказавшись покинуть судно до тех пор, пока не будут спасены все члены экипажа. Один инженер, который также был на борту, пропал без вести.

По сообщениям СМИ, судно, названное «Inspecta 7», было судном снабжения, работало с нефтяной компанией и связанным с органом Министерства Нефти и минеральные богатства в Рас-Гараба.

Также в среду крупнейший военный корабль Ирана «Харг» загорелся, а затем затонул в заливе Омана при невыясненных обстоятельствах, сообщают полуофициальные информационные агентства.

Пожар начался около 2:25, и пожарные попытались его локализовать, сообщает агентство Fars New Agency. Судно затонуло недалеко от иранского порта Джаск, примерно в 1270 км (790 миль) к юго-востоку от Тегерана, недалеко от Ормузского пролива, узкого устья Персидского залива.

На фотографиях, распространенных в иранских социальных сетях, видно, как моряки в спасательных жилетах эвакуируют судно после того, как за ними разгорелся пожар. Государственное телевидение и полуофициальные информационные агентства называли Харг «учебным кораблем». Фарс опубликовал видео густого черного дыма, поднимающийся с корабля рано утром в среду.