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Єгипет та Україна обговорили посилення співпраці у сфері туризму

Українці були одними з перших, хто відвідав Єгипет після відновлення в’їзного туризму на початку липня 2020 року

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Ель-Анані зустрівся в четвер з послом України в Каїрі Євгеном Микитенком для обговорення питань посилення співпраці в галузі туризму між обома країнами.

Україна була другим ринком експорту туризму до Єгипту до пандемії коронавірусу (COVID-19). Це також була одна з перших країн, яка експортувала туристів до Єгипту після відновлення в’їзного туризму на початку липня 2020 року.

Посол похвалив постійну підтримку єгипетського уряду туристичному сектору, включаючи вакцинацію туристичних працівників, та суворі заходи гігієнічної безпеки.

Він додав, що Єгипет є одним з найважливіших туристичних напрямків для українців.

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