Египет и Украина обсудили усиление сотрудничества в сфере туризма

Украинцы были одними из первых, кто посетил Египет после восстановления въездного туризма в начале июля 2020

Министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Анани встретился в четверг с послом Украины в Каире Евгением Микитенко для обсуждения вопросов укрепления сотрудничества в области туризма между двумя странами.

Украина была вторым рынком экспорта туризма в Египет к пандемии коронавируса (COVID-19). Это также была одна из первых стран, которая экспортировала туристов в Египет после восстановления въездного туризма в начале июля 2020 года.

Посол похвалил постоянную поддержку египетского правительства туристическому сектору, включая вакцинацию туристических работников, и строгие меры гигиенической безопасности.

Он добавил, что Египет является одним из важнейших туристических направлений для Украинской.